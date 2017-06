¿El calor no le deja dormir? Tranquilo, no está solo

Todos sabemos que la temperatura influye en el carácter. Y eso en internet, también se nota.

Unos se ponen violentos y a otros le sale la vena rencorosa y recuerdan ahora todos esos días en los que nos quejamos del frío a lo lardo del invierno.

Las redes alertan de los peligros físicos que provocan las altas temperaturas.

Y por si alguien ha dormido mal esta noche, Twitter al menos da el consuelo de no sentirse solo. Muchos internautas han contado sus desvelos, incapaces de conciliar el sueño por culpa del calor.

Este calor hace que odie dormir siestas porque me aso.

No me gusta odiar mis siestas porque me gustan mucho mis siestas.

En serio SIESTA.