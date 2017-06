'El suelo es lava', el relevo divertido del 'mannequin challenge'

El juego se llama 'El suelo es lava', y las reglas son bien sencillas. En un momento, alguien dice "el suelo es lava" y quienes le acompaña deben buscar de inmediato un lugar alto donde protegerlo del magma ardiente que -vamos a imaginar- está a punto de carbonizarle los pies.

La cosa no pasaría de bromilla graciosa entre adolescentes, si no fuera porque las redes sociales lo magnifican todo y porque han aparecido decenas de vídeos en los que la cosa sale un tanto regular... para disfrute de los espectadores. Aquí van algunos ejemplos:

The floor is lava...

jajajajajajajaja pic.twitter.com/Wsz8LUYqai — Un Forro Dijo (@unforrodijo) 14 de junio de 2017

Pero como siempre, internet es un mundo amplio y variado, y la excusa del juego también ha servido para que aparezcan otras versiones tan divertidas como las reales. Están los rebeldes que se niegan a participar en la broma:

Cuando me dicen que el suelo es lava pic.twitter.com/2l2TVeCN4E — roots (@marriachuelo) 5 de junio de 2017

Y los incomprendidos, que quisieran hacer un 'el suelo es lava', pero no encuentran con quien:

Mis amigos si les digo que el suelo es lava. pic.twitter.com/5ozdP3dJkU — Ara~~(つωー) (@aravelvett) 5 de junio de 2017

Mataría por un grupo de amigos que no me miren como un loco cuando digo que el suelo es lava.. Que le vamos a hacer. — Manu Yagüe (@ManuYawin) 9 de junio de 2017

Cuando digo "El suelo es lava" y ninguno de mis amigos juega: pic.twitter.com/GS4fS3wd1c — Marcos (@marcoshollandd) 8 de junio de 2017

Todos sabemos que los gatos son los verdaderos reyes de internet. Y ellos tampoco se han resistido a este nuevo reto:

-Gaticos, el suelo es lava

+ MIAU pic.twitter.com/TftIomOtbB — Noens (@noeliafernndez) 4 de junio de 2017

El suelo es de lava pic.twitter.com/2nOtwpm37N — liz (@la_duchafria) 15 de junio de 2017

Y, cómo no, también están los que no se enteran de nada y no tienen ni puñetera idea de qué es esto de 'el suelo es lava'. Con lo fácil que es buscar en Google...

Alguien podría explicarme lo de «el suelo es lava»? porque no entiendo nada, gracias — ℳℯℓℓ (@Mell_Caramell) 5 de junio de 2017

Alguien que me explique lo de el suelo es lava — Carlos Mar (@8carlosmar) 3 de junio de 2017

Mi hermana: papá, the flow is lava

Mi padre: ...

Yo: papá, el suelo es lava

Mi padre: pues a mi no me quema — panoscastra |-/ (@ClaudiaBielsa) 4 de junio de 2017

A partir de ahora, ya no hay excusa. Si alguien grita cerca usted que "el suelo es lava", ya sabe lo que hay que hacer. Pero con cuidado, por favor, que ya hemos avisado de que a veces la cosa acaba en tozolón...