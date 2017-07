La NASA admite que no tiene recursos para aterrizar humanos en Marte

La NASA ha admitido que no tiene asegurados los fondos presupuestarios necesarios para determinar una fecha en la que los seres humanos lleguen la superficie de Marte.

Durante una reunión del American Institute for Aeronautics and Astronautics centrada en sistemas de propulsión, el jefe de vuelos espaciales humanos de la NASA William H. Gerstenmaier, se sinceró al respecto. "No puedo poner una fecha a poner seres humanos en Marte, y la verdad es que la otra pieza es, en los niveles de presupuesto que describimos (este aumento de aproximadamente el 2%), no tenemos los sistemas de superficie disponibles para Marte", dijo Gerstenmaier, respondiendo a una pregunta sobre cuándo la NASA enviará seres humanos a la superficie de Marte. "Y esa entrada, descenso y aterrizaje es un gran desafío para nosotros para Marte", añadió.

Hasta ahora, el esfuerzo de la NASA en su plan para viajar a Marte se ha centrado en el cohete SLS y la nave espacial, pero no ha podido comenzar a diseñar vehículos para aterrizar en Marte o ascender desde la superficie.