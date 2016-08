Cruz Roja enseña español a inmigrantes

Ésa es la labor que Cruz Roja de Soria lleva haciendo todo este tiempo con la impartición de cursos a inmigrantes en los meses de julio y agosto para que su adaptación sea mucho más fácil."Que conozcande estas personas", explica Gemma Martínez Romero, responsable del programa de integración de inmigrantes de la organización, dentro del cual se encuentra este proyecto.Las fechas elegidas para dar las clases son ésas porque es cuando la escuela de adultos y organismos similares cierran sus puertas durante la temporada estival. Consciente de queMartínez comenta que "es sólo una continuación de las clases a las que asisten el resto del año. El objetivo es que no haya un ‘parón’ en su aprendizaje".De lunes a jueves, a partir de las 10.00 de la mañana y durante una hora y media diaria, una maestra y cinco voluntarios, enseñan a los asistentes las nociones básicas. Gramática, vocabulario o lecturas comprensivas conforman dichos contenidos. "Se trata de que", añade.Está dirigido solo a los adultos establecidos en Soria que realmente necesitan hacerse, no solo con el idioma, sino ademásEste año se han matriculado un total de 24 alumnos, procedentes de diferentes países como Marruecos, El Congo, Siria, Ucrania o Gambia, entre otros. Esta cifra es similar a la de años anteriores. "Los grupos tienen que ser reducidos, si no es imposible enseñarles. Cada alumno es diferente", dice.

Aprender cada día más

Cruz Roja de Soria pone cada año a disposición un aula donde se desarrollan las lecciones. Además, también ofrece otra destinada a realizar lapara todos aquellos que durante las clases no puedan dejar a sus pequeños con algún otro adulto. De este servicio se encarga otro pequeño grupo de voluntarios de entre cinco y seis personas.El ritmo de aprendizaje de cada uno es muy variado, y aunque se da prioridad siempre en la matriculación a los alumnos con menos conocimientos, es cierto que cada uno avanza de forma diferente. ", por lo que hay diferentes grupos dentro del aula. Algo que sería imposible de realizar sin la labor de los voluntarios", añadió.La división de los alumnos se hace en función del nivel en el que éste se encuentre y se dividen en básico, intermedio y adelantado.Además,para facilitar el aprendizaje de los alumnos y que entiendan mejor lo que se explica. "Si por ejemplo estamos dando elementos que podemos encontrar en la calle, qué mejor forma de enseñarlos que ‘in situ’, donde pueden verlos y relacionarlos mucho mejor. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más rápido para ellos", explicó.Por lo general,"únicamente, cuando es por algún motivo mayor, como encontrar trabajo, algo prioritario para cualquiera, no llegan a realizar el curso completo", explicó.Después de este ‘cambio de aires’, en septiembre la formación volverá a las aulas de la Escuela de Adultos de forma reglada, donde los alumnos podrán seguir alimentando cada vez más sus conocimientos.

Sin ánimo de lucro

La mayoría de los voluntarios suele repetir cada año por laal aportar un ‘granito de arena’ ayudando a los demás.Maestros y educadores retirados o simplemente personas que ya han realizado trabajos semejantes favorecen y simplifican el camino escarpado que se encuentran los inmigrantes cuando llegan aquí. "pero las prisas en las administraciones, por ejemplo, hace que no se les dedique el tiempo que necesitan", comentó David Bueno, voluntario del programa.El entusiasmo y las ganas que los propios alumnos ponen en aprender, hacen quecon la labor que cada día realizan.El sentimiento se humaniza mucho más, si cabe, cuando saben que realmente estas personas están haciendo un tremendo esfuerzo por empezar de cero,y adaptándose a un país y a unas costumbres totalmente distintas a las que dejan atrás.