Galicia será la región invitada en una edición con "grandes nombres" centrada en boletus y sostenibilidad

Será un gran congreso. Probablemente, "el mejor de todos". Soria Gastronómica calienta fogones de cara a su quinta edición, que se celebrará en Soria los días 24 y 25 de octubre. Su cartel, según ha podido confirmar HERALDO, estará repleto deMartín Berasategui no podrá asistir por problemas de agenda. No obstante, se contará con "un tres estrellas" italiano. La organización está. Se da la circunstancia de que su restaurante, el Piazza Duomo , está en Alba (Italia), localidad con la que se hermanará la trufa negra de Soria en esta cita.Crippa, de acuerdo con la web del establecimiento, "nació en Carate Brianza en 1971" y se graduó "en la Escuela de Hostelería de Monte Olimpino". "En 1990, en Sologne, recibió el primer premio del concurso de cocina artística", logro que repitió en 1992. Su primera estrella llegó en 2006 y la segunda, en 2009. Obtuvo la tercera el 14 de noviembre de 2012.El leitmotiv del congreso, ‘Boletus. Territorio y sostenibilidad’, ya se publicita en internet. Tanto el lema como la imagen de esta quinta edición se desvelaron a través del propio perfil del congreso en Twitter ( @CongresoSoria ). La página web, ya actualizada, anuncia que, día en el que el certamen se presentará "oficialmente" en Soria.A falta de perfilar los últimos detalles,. Martín Berasategui tenía intención de acudir, pero "por cuestiones de agenda" no va a poder ser. Pese a haber recibido la ‘Seta de oro’ de Asohtur , tampoco está prevista la presencia de los hermanos Roca. Otro de los nombres que se descartan es el de Pepe Rodríguez, que no pudo participar en la edición de 2014 al estar inmerso en las grabaciones de Masterchef.La organización espera conseguir una repercusión "importantísima".que participará en esta edición. La intención es contar con chefs de otras nacionalidades y mantener una fuerte presencia de chefs castellanos y leoneses "de reconocido prestigio"., representarán a la provincia. También habrá rostros televisivos, aunque "menos que otras veces".Al margen de las ponencias, habráEsto será posible gracias al cambio de escenario. Trasladar el congreso del Aula Magna Tirso de Molina al Palacio de la Audiencia permitirá organizar eventos "en otras salas" y no solo en el escenario principal. El objetivo es que sea un congreso "didáctico". El hermanamiento entre la trufa negra de Soria y la blanca de Alba (Italia) "se llevará a efecto", aunque no se ha confirmado si se firmará el primer día o el segundo.Al distinguir ase reconoce el trabajo realizado en materia gastronómica en los últimos tiempos. Yolanda Santos, presidenta de Asohtur, admite no haber tomado parte en esta decisión. Aunque le parece "perfecto" que se haya optado por esta región, asegura que "cualquier rincón de España posee unas características brutales" que hay que saber aprovechar. Galicia, por ejemplo, destaca por sus marcas de garantía y por su fuerte promoción de la gastronomía local.. Yo creo que podremos aprender tanto de ellos como de otros que vengan", dijo. Soria Gastronómica, añadió, favorece un intercambio cultural y de conocimientos.Esta vez,"Vamos a ayudar en la parte técnica, en la gestión del espacio", explicó Santos. El colectivo se encargará, por ejemplo, de "coordinar los tiempos". Asimismo, contribuirá a su promoción.Recolección, sostenibilidad, micoturismo o gastronomía son algunos de los temas que abordará esta edición. Muchos de los asistentes, ya sean ponentes o congresistas, admiten tener "muchas ganas" de participar y dicen haber marcado los días 24 y 25 de octubre en sus calendarios