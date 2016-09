Rafael de la Rosa regresa al Centro Cultural Palacio de la Audiencia con 'La magia del color', una exposición que agrupa obras de una "temática muy variada, que agrupa desde sus conocidas escenas rurales a otras piezasSon 26 los cuadros que el público tiene la oportunidad de contemplar hasta el próximo 30 de septiembre.señaló el pintor en la inauguración de la muestra, "ibas por los pueblos" y se veía a los habitantes con las "vestimentas auténticas", tradicionales, que diferenciaban las distintas zonas, de Pinares al Campo de Gómara. Pero el tiempo ha pasado factura y "la gente ha cambiado radical", se desvincula de una época de la que "no quiere saber nada", porque "no lo pasamos bien"., frecuentemente señaladas por la presencia femenina. "La figura femenina la utilizo muchísimo", refirió De la Rosa , pues "es la perfección", aunque la modelo no tiene que ajustarse al canon de la moda. "Belleza" y "poesía" y "transmitir algo más" son las premisas de la pintura de De la Rosa . "Mi carácter, mi forma de ser es positiva,, indicó. Así que, "es muy fácil componer con cosas bellas", pues "cuando plasmas algo bello disfrutas", ya que hay "armonía".Si bien "pinto en todos los sitios", se centra en Soria, "que al fin y al cabo es lo que más conozco". No sólo por eso, sino también porque laprovincia es "muy grande, muy rica y muy variada" en su paisaje y también "la gente es distinta en su carácter".Ella "repercute enla pintura, el colorido es inmenso" y en "la paleta a veces te cuesta conseguir ese color". En cuanto a la diferencia de paisajes y matices, "hay una variedad tan enorme en toda la provincia que montar el caballete en un sitio o en otro te cambia totalmente", aseguró el pintor. "Pinto con cariño cualquier cosa de Soria", resumió sobre su sentimiento hacia el territorio, del que afirma que "tenemos que apreciar más lo que tenemos".. "Con la base del dibujo disfrutas haciendo cualquier cosa" y con este fundamento "ya te atreves con cualquier cosa", del desnudo a creaciones complicadas y el retrato. Para él, la representación de la persona "no es sacarle el parecido", algo que "es muy fácil". Lo complejo es "captar el alma de la persona, incluso el carácter de la persona". En definitiva, se trata de captar "lo espiritual que tiene".