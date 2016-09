Últimos días para participar en los Certámenes de Creación Joven de la Diputación

Primer premio: 500 euros

La Diputación de Soria mantiene abierto hasta el día 16 de septiembre el plazo de presentación deque convoca el departamento de Cultura y Juventud. Se trata del II Concurso de Microrrelatos y Microvídeos, el IV Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para niños y el IV Certamen de Realización de Documentales para Jóvenes, que tienen entre sus objetivos fomentar la creación literaria y audiovisual entre la juventud soriana y apoyar su creatividad. Los interesados pueden consultar las bases de las convocatorias en la página web de la institución. El IV Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para niñoscon una edad comprendida entre los 18 y 35 años. Las obras presentadas deberán atender al concepto de Álbum Ilustrado, es decir, un libro donde la historia se cuente a través de las imágenes y de los textos, complementándose ambos. Se tendrá en cuenta tanto laasí como su adecuación al público infantil. No podrán presentarse los ganadores de ediciones anteriores.y la publicación de la obra galardonada. En el caso de que el proyecto tenga más de un autor, se postulará la participación como candidatura conjunta, y en el caso de que resulte premiada, la cuantía del premio será la misma que reciban las candidaturas individuales. El proyecto deberá contar conincluida la portada interior. El texto presentado deberá estar basado en un cuento, una leyenda, o en un mito o personaje conocido de la provincia de Soria, siempre que estén relacionados con la historia o la cultura tradicional provinciales.Por su parte, else dirige a realizadores sorianos de entre 18 y 35 años. Los documentales presentados tratarán de presentar al público las peculiaridades de los sorianos en cualquiera de sus aspectos. El proyecto deberá contar con una duración mínima de 10 minutos, a los que se añadirán la correspondiente cabecera y títulos de crédito. La realización del documental deberá contar además con un adecuado rigor científico.Este certamen estará, que se hará efectivo una vez que el autor o autores entreguen el documental acabado para su proyección. No podrán presentarse a este certamen los ganadores de ediciones anteriores.En relación al, podrán presentar obras los jóvenes de entre 15 y 35 años. Los micorrelatos deberán ser originales e inéditos, escritos en español y que no hayan sido premiados en otros concursos. Los textos tendrán una duración máxima de 500 palabras y se presentarán en formato papel. Por su parte, los microvídeos deberán ser originales e inéditos y su duración no superará los sesenta segundos. La temática para ambos casos es libre.Cada una de las categorías de este certamen está dotada con los siguientes premios: