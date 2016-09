La falta de Gobierno bloquea el avance de las superproducciones de Numancia

. Los proyectos que pretenden llevar a la gran pantalla el asedio a Numancia siguen bloqueados por la falta de Gobierno. El escritor José Luis Corral admite continuar trabajando en la adaptación, aunque, dadas las circunstancias, "no hay fechas". En las últimas fechas ha aprovechado para "perfilar algunos detalles", pero todo sigue "parado". Esta revisión ha consistido en actualizar ciertos aspectos de producción., explicó.Aunque en su día se habló de "alrededor de 30 millones de euros", los costes cambian "año a año" con la crisis. "Con la paralización del Gobierno cualquier contacto institucional con el Ministerio de Cultura es imposible", resaltó.y, por consiguiente, no hay líneas de crédito. "Es un desastre. Las cuestiones audiovisuales están totalmente paradas", manifestó.Corral esperará a que se forme Gobierno para tener "una entrevista con el director general de Cinematografía", sea del partido que sea, para "ver si se puede hacer algo". "Ahora no tenemos a nadie con quien hablar", afirmó.. "Si no se resuelve la situación política es imposible", admitió.El respaldo de una televisión, ya sea pública o privada, se antoja fundamental. No obstante, ocurre "exactamente lo mismo".Antena 3, Telecinco y Televisión Española ya apenas hacen largometrajes. Prefieren series, que es lo que pueden distribuir. Si no está el Ministerio en marcha es muy difícil", razonó. En su caso,No en vano, Corral dispone de un guion específico para cada supuesto.Ayer confirmó que "las dos vías siguen abiertas". La primera, sin embargo, parece más complicada. Plataformas como Netflix, que desembarcó en España hace unos meses, parecen dispuestas a producir series propias. La primera será ‘Las chicas del cable’. Pese a que esta podría ser una opción (esta semana se ha hablado de una posible coproducción de la tercera temporada de ‘El Ministerio del tiempo’), el escritor reconoció no haber abordado hasta la fecha.Estoy muy metido en la segunda parte de ‘Los Austrias’, mi última novela. Aunque no estoy muy encima del proyecto, de vez en cuando voy revisándolo", dijo.Corral tampoco ha hablado al respecto con ningún administración de Soria. "La idea es que una vez que esté hecho el proyecto y haya un interlocutor válido se presente en el Ministerio de Cultura. Si estuviese interesado y se sumase un canal de televisión o una plataforma buscaría apoyos en Soria, Castilla y León u otros ámbitos.indicó.La intención inicial era estrenar en 2017, pero todo ha quedado en el limbo por las constantes trabas y la falta de financiación. Mientras, el proyecto sigue en el cajón.