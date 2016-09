La música toma Soria en un Maratón de doce horas

Composiciones de grandes de la música clásica como Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach y otros intérpretes de música popular como la de Miguel Rios, Joan Manuel Serrat y el Dúo Dinámico han llenado este domingo de acordes la ciudad de Soria, en laUn total de 240 músicos, en 16 agrupaciones o como solistas, ha llevado la música a la calle, en 10 enclaves diferentes, comenzando a las 10.00 horas con un repertorio para órgano de los siglos XVI y XVII, en forma de doble coro, desde losy una casa particular, en pleno centro de Soria.'Despertando a Gerardo Diego', título de este primer concierto ofrecido junto a la estatua que tiene el poeta santanderino que impartió dos años literatura en Soria, ha sorprendido al público más madrugador en esta jornada matinal con una actuación de 'Los Ministrales de la Torre', en pleno corazón de El Collado, el corazón peatonal de Soria.Una de los componentes de este cuarteto de viento, Marta Ruiz ha alabado la organización de este maratón musical porque permite a los jóvenes músicos tocar delante de gente,El Maratón Musical Soriano se encuadra en la programación del Otoño Musical Soriano, el festival puesto en marcha por el maestro Odón Alonso.El director del Otoño Musical Soriano, José Manuel Aceñá, ha subrayado que el Maratón Musical Soriano, que no exige un mínimo para participar,porque le gustaba mucho acercar la música a la sociedad, en la calle, no sólo a los que pagaban una entrada por presenciar una actuación en el centro cultural Palacio de la Audiencia., según ha subrayado Aceña, es, prolija en los últimos años y que han dejado en historia lo que dejo escrito Antonio Machado, cuando apuntaba que los sorianos eran gentes sin danzas ni canciones."Estamos demostrando que esto está cambiando porqueque están cubriendo plazas en orquestas nacionales e internacionales", ha destacado.El Maratón Musical se prolongó durante doce horas, con actuaciones de la coral Extrema Daurii, el saxofonista Norberto Francisco Moreno, el conjunto instrumental Odón Alonso, las voces blancas de la Coral de Soria y la charanga 'El Ruedas', una de las novedades de esta edición.