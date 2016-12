El talento joven vuelve a Soria por Navidad

La segunda edición de Ideas For Soria vuelve a la capital este viernes 23 de diciembre desde las 18.30 horas. Jóvenes profesionales sorianos residentes en diversos lugares del mundo se reúnen para compartir su experiencia y aportar su talento en el planteamiento de novedosos proyectos para la provincia.



Este año el evento tendrá-con objeto de agilizar el encuentro- y el aforo será mayor. El pasado jueves los organizadores habilitaronIdeas For Soria se realizará en el nuevo salón cultural del Casino Juan Antonio Gaya Nuño.El evento se realiza en 18 ciudades españolas ysimultáneamente (abajo enlace) gracias a la realización audiovisual de M-Audiovisuales y del Grado Superior de Telecomunicaciones CIFP Pico Frentes.Los ocho ponentes de Ideas For Soria 2016 son(de Berlín), director de operaciones Fundación Barco Escuela Atyla;(San Diego, EE. UU.), investigadora post doctoral de la Universidad de California;, doctor en Biotecnología (Suecia) y profesor del departamento de Ingeniería Química y Tecnología Medioambiental de la UVa (Valladolid);(Ciudad de México), subdirectora de captación de fondos del Banco Santander;(Chicago), profesor del Chicago College of Optometry Midwestern University;(Washington D.C.), investigadora Post Doctoral de ‘Children’s National Medical Center’;(Bangkok), director General de la filial española de una multinacional del sector químico, y(Lausana, Suiza), doctora en Mecánica Computacional-Biomecánica.‘Ideas for’ es una fundación estatal que buscaEl evento pretende ser un lugar de encuentro aprovechando la vuelta a casa por Navidad de muchos sorianos.