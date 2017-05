¿Quién es Alberto Rodríguez, el autor de 'Despacito sanjuanero'?

Conseguir 100.000 visitas en Youtube en dos días no es nada fácil para alguien que no es un youtuber consagrado. La dificultad de la empresa se agrava si, además, en el vídeo se habla de las fiestas de una ciudad que tiene poco más de 39.000 habitantes y que está enclavada en una provincia de 88.830 personas, el 25,5% de ellos mayores de 65 años. Parece imposible, pero se puede.

De hecho, Alberto Rodríguez, un soriano de 31 años que reside desde hace 13 en Zaragoza, lo ha conseguido. Con un vídeo titulado 'Despacito sanjuanero', este joven ha conseguido toda una proeza. ¿El secreto? Utilizar una melodía harto pegadiza como la de Luis Fonsi y poner encima una letra que cuenta las venturas y desventuras que un soriano puede vivir en las ya cercanas fiestas de San Juan.

 

El vídeo se colgó el viernes 5 de mayo en Youtube y el sábado ya se había colocado como tercera tendencia de la red social en España. Al día siguiente superó las 100.000 visitas y hoy va por encima de las 121.000. Alberto está impresionado, no se imaginaba esta repercusión. El pasado mes de octubre, cuando adaptó 'La bicicleta' de Shakira a las zaragozanas fiestas del Pilar, ya experimentó en su piel el fenómeno que es hoy la viralidad (calcula que este vídeo tuvo más de 600.000 reproducciones porque se alojó en decenas de páginas diferentes a Youtube), pero ni de lejos se esperaba un éxito como el que ha cosechado con su adaptación soriana.

"Lo subí a Youtube y lo compartí en un grupo de Facebook que se llama 'Eres de Soria si...'. Pocos minutos después, en 'Heraldo de Soria' ya se habían hecho eco de la canción y a partir de ahí las visitas al vídeo no dejaron de crecer", explica Alberto. La canción se propagó a través de las redes sociales, pero también a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp. "Me han comentado que la canción llegó a pincharse en el estadio de Los Pajaritos durante un partido del Numancia y también me han dicho que los propietarios del bar Lázaro, un establecimiento que nombro en el vídeo, quieren conocerme para invitarme", agrega.

Para grabar el vídeo pidió ayuda a unas amigas sorianas que lo saben todo de las fiestas de San Juan. "En una tarde me escribí la letra y para grabarlo un día fui en abril a Soria con algunos de mis amigos y también con mi madre. Con el montaje, me habrá costado unas 30 horas de trabajo", indica Alberto. Todo ese esfuerzo no se ha quedado en Soria, ni mucho menos porque el vídeo ha recibido visitas desde México, Chile, Estados Unidos, Reino Unido y hasta de Jamaica.

Treinta coros... y una sola voz

Aunque sus mayores éxitos en visitas tengan que ver con versiones de fiestas patronales, Alberto Rodríguez, alias Dubidub en Youtube, graba otro tipo de vídeos, algunos de ellos muy profesionales. Porque este joven es realizador, comunicador audiovisual y actor de doblaje. Esta última faceta es la que más explota en su canal. Entre los trabajos más laboriosos que ha realizado aparecen canciones grabadas a capela con decenas de voces. La dificultad estriba en que todas las voces son la suya. "Llego a grabar hasta 30 coros diferentes. Luego tengo que realizar nueve vídeos con distintas caracterizaciones que han de estar sincronizados entre sí. El que más trabajo me costó fue uno que hice de Operación Triunfo. Saqué la idea de un youtuber de Estados Unidos, en España no había nada parecido", cuenta.

Estos vídeos también acumulan miles de visitas. "Han crecido en los últimos días. Es por contagio", señala Alberto mientras explica que el vídeo de las fiestas de San Juan ha hecho que miles de personas 'buceen' en su canal buscando más trabajos suyos. "Con 'Despacito' he ganado 200 suscriptores nuevos y ya tengo casi 650", indica. Antes, de la versión de Luis Fonsi otro de sus vídeos logró acaparar la atención de los medios: se trata de un doblaje de una escena del Rey León para criticar el bus contra la transexualidad que fletó Hazte Oír hace unas semanas. Acumuló miles de visitas porque se hizo eco de él la revista Shangay.

Pese al éxito de público en Youtube, Alberto no vive de ninguna de las profesiones para las que se ha formado. Puntualmente participa en doblajes, pero no es esta su fuente principal de ingresos. Está empleado desde hace años en un cine de la capital aragonesa y sueña con poder dedicarse profesionalmente al mundo del doblaje y la comunicación. Por eso no piensa parar de grabar vídeos originales para Youtube (ya trabaja en el próximo) porque quién sabe si algún día pulsa el play la persona que le abre la puerta de ese trabajo que anhela.