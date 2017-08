El X Enclave de Agua, una cita "como habíamos soñado", con cerca de 40.000 asistentes

Muchos de los asistentes de fuera de la provincia se habrán marchado. Tal vez otros aprovechen para conocer un poco más Soria. Entre los locales, habrá quien haya salido ya de vacaciones. Pero seguro que todos los que han bajado en estos días al Enclave de Agua tendrán un recuerdo inmejorable. La décima edición ha sido singular. No sólo por asumir un aniversario redondo, el décimo, sino también por el gran cartel y la eufórica respuesta del público. Ha sido un ciclo "como habíamos soñado", resumió el sentir de la organización su director musical, Víctor Frutos. Cerca de 40.000 asistentes han seguido desde el jueves los conciertos de las márgenes, cifra que bate un récord de público (unos 30.000 en anteriores ediciones) y que constata el interés hacia un festival consolidado. Si el viernes la respuesta de los aficionados fue masiva, el sábado se "rompieron todos los esquemas", expresó Frutos. No ha habido "ni una sola habitación libre", refirió como muestra del éxito. Otra: que Enclave concluyó una hora más tarde "por exigencias de un público que no quería irse".

La organización, que piensa ya en la próxima cita de 2018, mostró una "satisfacción plena y la sensación de haber superado una prueba un año más". Acaba con "mucho cansancio", con una fatiga "brutal". Pero "ha merecido la pena, ha sido la mejor de las ediciones". Desde el punto de vista de Frutos, es su "favorita", con un nivel "superior" en cantidad y calidad de artistas. DeRobert & The Half Truths; Rus Ruko, Laurence Jones, Pimps of Joytime, The Bellrays y Orgone han sido, entre otras, algunos de los músicos y bandas que han pasado por el escenario.

Para el año que viene "intentaremos mejorar" algunos aspectos. Por ejemplo, las largas esperas para pedir un bocadillo o una consumición (otra señal de que la "afluencia está desbordando las previsiones") o alguna cuestión de producción. Desde el punto de vista del espacio, el propósito es acrecentar la oferta en el casco urbano. Este año los conciertos-vermú han tenido un "éxito tremendo", pero se puede apostar por bandas más importantes y reforzar el "nivel de producción que se necesite". Enclave se ha quedado pequeño en su espacio habitual y se puede derivar hacia la ciudad. En este sentido, el parque de la Dehesa "me hace ojitos". Es una posibilidad que se puede explorar con "más escenarios" y una "programación más contundente".