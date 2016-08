Religión Islámica se impartirá solamente con una profesora en tres colegios este curso

La búsqueda de profesores cualificados que puedan ofrecer con garantías lapor primera vez en las aulas sorianas a lo largo del inminente curso 2016-2017 estáPor el momento, la materia deberá impartirse en los tres centros que la han demandado solamente con la única profesora que, hasta la fecha, encaja con el perfil requerido, según confirmó el portavoz de la Comunidad Islámica de Soria, Zacarías Sillah.El esfuerzo continúa por si antes de que comience el año académico hubiera suerte y pudiera conseguirse al menos otro maestro, aunque desde la Comunidad Islámica casi se han resignado a que esto pueda materializarse en 2017-2018.pero continuamos buscando", indicó Sillah.Cabe recordar que a finales de julio, la organización formalizó una convocatoria a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para agilizar la búsqueda.residente en Soria con el perfil adecuado, un imam Licenciado en Educación; sin embargo, dijo entonces Sillah, tuvo que regresar a su país por la caducidad de sus ‘papeles’ en España, circunstancia que ha hecho conformarse, de momento, con una profesora para impartir la asignatura.El Estado firmó en 1992 convenios con representes de cuatro confesiones (católica, islámica, judía y evangélica) a fin de otorgarles capacidad para designar a sus profesores. En este caso es la Comisión Islámica de España la encargada no sólo de esta búsqueda si no también de su formación para la obtención del Diploma de Aptitud Pedagógica Islámica (DAPI). Por ejemplo, para Religión Católica, que también se imparte en los centros públicos sorianos, hace falta la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).El portavoz de la Comunidad Islámica de Soria indicó queaunque será asunto del "Ministerio de Educación" disponer "horarios" para su impartición "en los colegios", según la normativa vigente. Asimismo mantuvo que estaban "pendientes de conocer los listados" de alumnos y centros para poder cerciorarse de dónde se va a ofertar, pues "nosotros no podemos cambiarlo" y las familias que lo han pedido también se encuentran a la espera.Las últimas noticias ofrecidas por la Dirección Provincial de Educación hablaban de tres colegios, los mismos que solicitaron la materia hace un año: los CEIP La Arboleda, Las Pedrizas y Numancia, todos en la capital. También se indicó que las solicitudes rondaban el medio centenar, algo que se confirmó ayer desde la Comunidad Islámica de Soria.

Un derecho legal

El portavoz de la Comunidad Islámica de Soria no ocultó que, pues se trataba de un anhelo antiguo; "llevamos muchos años sin esto, y las cosas no puedan hacerse si no llega su momento", indicó. Cuestionado acerca de que algunos padres no musulmanes habían expresado su rechazo, Zacarías Sillah no omitió que esto era una realidad a la que, obviamente, se respondía basándose en derechos y normativas. De este modo explicó: "Es evidente que hay personas que lo rechazan, yo he hablado con algunas de ellas, pero no estamos defendiendo algo ilegal sino un derecho; somos ciudadanos del Estado Español, cotizamos y pagamos nuestros impuestos, y cumplimos con nuestros deberes, así que lo que pedimos es un derecho que está por Ley". "Entendemos que haya personas a las que no les guste, pero no es algo ilegal", insistió.