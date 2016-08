Cuatro empresas optan a implantar la modernización tecnológica en materia de comunicaciones

La Diputación de Soria se ha embarcado enen materia de telefonía fija, móvil y red de datos que va a suponer, principalmente, una mejora tecnológica generalizada en el plano de las comunicaciones con una ostensible disminución de los costes.La institución provincial ha avanzado en un comunicado que. Estas firmas, de reconocida solvencia, tenían como fecha límite para la entrega de la documentación el pasado 3 de agosto y el día 11 se abrieron las ofertas.El precio máximo de licitación para cuatro añoslo que supone estar muy por debajo de los 400.000 euros que cada cuatro años viene desembolsando la Diputación en la actualidad; aproximadamente un 20% menos. En este ahorro no entra el que previsiblemente se pueda producir por debajo del precio marcado, en la oferta de la empresa que salga elegida.Una de los avances importantes de esta modernización tecnológica es la de implantar, con lo que en todo momento podará saberse dónde se encuentran, de cara a optimizar su gestión.Hay que tener en cuenta que la institución provincial da servicio de datos a todos los servicios que dependen de ella pero también a los ayuntamientos y a ciudadanos, y esta circunstancia requiere un(con la misma intensidad en las dos direcciones) y garantizada al 99% de su velocidad y del tiempo de funcionamiento, además de fibra óptica generalizada que incluye también la navegación. Este ancho de banda reduce tiempos de espera y también de funcionamiento.La tecnología a utilizar será la denominada IP que integra la voz y la red de datos que no haya que diversificar, y consiguiendo que el sistema lo asuma todo.Entre estas mejoras hay que añadir quey no dos como hay actualmente: una dedicada a telefonía y otra para datos.En resumen, con este proyecto tecnológico la Diputación de Soria se ha propuestopara enrolarse en una tecnología puntera que sea acorde con las necesidades y los tiempos para ofrecer más servicios con un menor coste".Durante estos días se están analizando "las lagunas o defectos que puedan existir en cada una de las propuestas" para, posteriormente entrar a estudiar los aspectos técnicos de cada empresa para constatar que se ajustan a lo solicitado en el pliego de prescripciones. En función de elloenfocados a informar a la Mesa de Contratación que presumiblemente se reunirá a finales de septiembre