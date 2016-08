Estabilidad en la facturación de tabaco con un descenso del 4% en el primer semestre del año

es más, en el conjunto del país, la facturación creció por primera vez en un lustro mientras que en Soria permanecía en los 24,2 millones de euros sin apenas fluctuaciones. En el primer semestre de este año la situación se inclina a mantener la tendencia hasta que concluya el ejercicio. El sector apenas ha experimentado unadonde se han superado los 10,6 millones de euros en facturación entre enero y junio; el año pasado durante el mismo período las ventas superaban ligeramente los 11 millones. Y todavía queda conocer los datos de julio y agosto, meses interesantes para el negocio en la provincia, como se ha venido viendo en los últimos años.Las cifras se extraen del último informe del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De ellas se desprende laque los responsables del sector aseguran haber tenido en los últimos años. Mientras, en ese tiempo, ha decaído el mercado alternativo para quienes quieren dejar de fumar, donde el cigarrillo electrónico había sido la más moderna, y aparentemente demandada, esperanza de los potenciales exfumadores desde que entró en vigor en 2011 la última y más restrictiva Ley del Tabaco en España. De eso ya se ha cumplido un lustro y se ha visto que las consecuencias no han sido tan nefastas como lo augurado. De hecho las cifras son de las mejores desde que el Comisionado para el Mercado de Tabacos tiene los datos por provincias, desde 2002, fecha en la que huboy productos derivados en la provincia de Soria, lejos de los casi 25,7 millones de techo alcanzados en 2010.Desde entonces, las pequeñas pérdidas paulatinas en el sector han sido la tónica desde la entrada en vigor de la última normativa del tabaco, aunque siempre con cifras estables. Cierto es que si las ventas del pasado ejercicio se comparan con las de 2010 el menoscabo acumulado es mayor, con una diferencia de facturación de 602.480 euros. De esta manera, eque un lustro atrás, cuando casi se alcanzaron los referidos 25,70 millones de euros en ventas de productos derivados del tabaco.Pero si se hace con respecto al año anterior, a lo largo de 2015 apenas sufrió un pequeño revés de menos de un punto porcentual en caída de recaudación. Concretamente del 0,13% y que en dinero supone una pérdida de 33.908 euros en un año, al contabilizar en ventas de productos derivados del tabaco más de 24,20 millones de euros.

Hasta junio

Algo similar sucede con el primer semestre de este 2016 al compararlo con el mismo período del ejercicio pasado, conhasta los mecionados 10,6 millones de euros. En porcentaje, la debacle ha sido en el tabaco picado para pipa, con un 19,75% menos de ventas (algo más de 3.000 euros) hasta los 12.485 euros en ventas.elegido tradicionalmente como una alternativa más ‘sana’ y barata cuando la normativa impulsó los espacios sin humo. Entre enero y junio de este año se ha facturado casi un 8% menos (51.685 euros) hasta los 607.040 euros.La tendencia en olas de datos anteriores siempre ha apuntado al tabaco picado para liar como al producto que mayor impacto había acusado tras la entrada en vigor de la última Ley del Tabaco. La restricción de zonas para fumar y la subida de los niveles impositivos habrían hecho a muchas personas reflexionar sobre el consumo de cigarrillos, no obstante, el producto que mayores venta continúa teniendo. En el primer semestre del añode euros, casi un 4% menos (373.025 euros menos). Finalmente, la facturación de cigarros (puros) cayó casi un 2% hasta los 695.474 euros (13.462 euros menos en ventas).La facturación conseguida en el año 2010 y ya mencionada no fue más que un espejismo, pues desde que el Comisionado para el Mercado de Tabacos dispone de datos desglosados por provincias nunca se habían alcanzado unas ventas similares; tampoco como las acumuladas en los últimos cinco años. Es más, 2015 está por encima incluso de 2009, cuando se sobrepasaron los 23,83 millones de euros. De esa anualidad hacia atrás, la facturación siempre fue mucho menor. Por ejemplo, en 2002 se llegó a los 18,40 millones; en 2003, 2005 y 2006 apenas se superaron los 19 millones de euros; en 2004 se vendieron en productos derivados del tabaco casi 20,2 millones; en 2007 se alcanzaron los 21,15 y en 2008, a los 22,82. Fue un ascenso paulatino hasta que en 2010 se tocó techo y después ha ido descendiendo progresivamente. No obstante, actualmente el sector se mantiene en mejores niveles que durante los primeros años de la crisis.

Cigarillo electrónico

Como se mencionaba anteriormente, una de estas alternativas fue, un mercado que inició su andadura con contundencia, pero queEn España el primer establecimiento dedicado a la venta de ‘e-cigs’ se abrió en noviembre de 2012, si bien el sector no empezó a despegar hasta mayo de 2013. En Soria,Un estudio reciente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica habla de que la probabilidad de abandonar el tabaco es un 28% inferior en los consumidores de cigarrillos electrónicos que en los fumadores de cigarros convencionales. Así, quienes han querido abandonar este hábito han tenido que hacerlo gracias a su tesón, a las terapias de deshabituación tabáquica y, a veces, con ayuda de algunos medicamentos que inhiben la sensación de necesidad de nicotina.