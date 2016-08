El coste de la vuelta al cole se mantiene en 400 euros pese al auge de la segunda mano

pero "se puede hacer por menos". Padres y madres preparan ya la vuelta al cole. Toca comprar libros, renovar mochila, ropa y calzado y llenar estuches… sin gastar en exceso. Comparadores de precios y ofertas como Idealo prevén queNo obstante, la reutilización de materiales y las fórmulas de segunda mano pueden ayudar a reducir el coste "a la mitad".Comprar una mochila de Disney, ‘Ben y Holly’, ‘Peppa Pig’ o ‘La patrulla canina’ puede costar hasta 60 euros. Una de marca blanca, sin embargo, sale por 20. Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE), aconseja no dejarse llevar por la oferta y la publicidad. Los padres, en su opinión, no solo deben centrarse en comparar. También. "Es un desembolso necesario. Todo lo que se gaste en educación es poco", aseguró. En todo caso, sostiene que la Junta tendría que participar y "financiar la totalidad de los libros de texto" para facilitar "el acceso a la enseñanza"., aunque el montante final está sujeto a préstamos y subvenciones. El lote completo puede costar más de 200 euros, según Idealo, a razón de 20 o 30 euros por ejemplar. Programas de reutilización como Releo pueden reducir el gasto notablemente, pero, de acuerdo con el portal, "los constantes cambios de ley" hacen "cada vez más difícil" su aprovechamiento. Muchos padres han optado por esta fórmula, por acudir a las AMPA o por comprar los manuales en páginas web "de segunda mano".Raquel Jara, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Soria (Fedampa), cree que. Sobre todo si tienes "cuatro niños" y "un sueldo", como es su caso. Ella ha terminado acudiendo al Releo. Al principio le echaba "para atrás", pero ahora está "muy contenta". "Te ahorras un dineral", admitió.. Aun así, no ha podido complacer a todos. "El pequeño quería una mochila del Barça que costaba 60 euros, pero al final le compramos una de 20", expuso. En su caso, los diccionarios pasan "de generación en generación". Los libros de texto no son el único quebradero de cabeza de padres y madres. En ocasiones, el material escolar también es fuente de problemas. Jara se quejó en su día "muchas veces" porque"Costaba casi cinco euros cada uno", subrayó. Este curso, sin embargo, no habrá indicaciones. Ella espera no gastar más de "100 euros" por hijo.Al gasto comúnEl precio de la vestimenta varía en función del centro y las calidades elegidas, aunque puede alcanzar los 300 euros. El transporte, por su parte, suele llevarse unos 70 al mes. En el primer caso, ahorrar es posible, ya que el uniforme puede tomarse prestado de hermanos mayores o familiares. En el segundo, por el contrario,. Las alternativas pasan por organizarse entre varios padres, turnarse y llevar a varios niños en un mismo coche. Quienes estudien en un colegio privado tendrán que sumar una matrícula media de 277 euros y una cuota mensual de 368, según Idealo.Al coste de la vuelta al cole hay que añadir otroscomo actividades extraescolares o excursiones. El recargo puede superar los 60 euros en función del número de clases o deportes que se practiquen. Si se necesita un chándal deportivo, el coste alcanza los 40 euros y se dispara si además hay que comprar zapatillas. En ambos casos, los comparadores consultados alertan del "sobreprecio" que puede suponer comprar prendas de marca frente a otras "blancas" o menos conocidas, con un valor más ajustado.Las cuantías tienden a incrementarse de una etapa a otra.Beatriz Asensio, madre de una niña de dos años, pagará "unos 50 euros" por un material escolar que incluye "fichas, cuentos" y otros recursos educativos. "Lo facilita el propio centro", aseveró.El precio del comedor, explicó, "entra dentro de la cuota mensual de la guardería". Existen, además, otros gastos adicionales como mochilas (ella aprovechará la del año pasado), "babis, pañales, toallitas o ropa de recambio".