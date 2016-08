La CHD ejecuta ya las reparaciones de ribera tras las riadas de febrero

Los efectos de las riadas del mes de febrero todavía son visibles en algunas riberas después de medio año. Desde la Confederación Hidrográfica el Duero, como organismo encargado de la reparación de estos daños, se han acometidodonde este lunes se encontraban en plena faena, pero todavía hay pueblos a la espera de esa ansiada restauración. Es el caso de Salduero, uno de los municipios más afectados por los desbordamientos del Duero a su paso por el casco urbano, y de Garray, que también resultó sensiblemente afectado en la confluencia de sus ríos.Vinuesa fue el primer pueblo en el que ‘desembarcó’ la CHD, a Molinos de Duero llegaron a finales de julio y los trabajos se prolongaron durante los primeros días de agosto, y en El Burgo personal de Tragsa (encargada de las obras) actuaba este lunes en la presa del polígono de La Güera, tal y como confirmó su alcalde, Jesús Alonso, quien matizó no obstante que esa obra estaba ya planificada antes de los desbordamientos. "porque ya nos dijo la Confederación que tenía prioridad la cabecera del Duero", matizó Alonso. Todavía queda mucho por hacer en El Burgo, destacó su alcalde, quien confía en que la CHD continúe con los trabajos de acondicionamiento, sobre todo sustituyendo la zahorra por tierra vegetal para evitar que las riadas se la lleven.en una zona degradada en la parte baja del puente, indicó su regidor, Miguel Bonilla. No así en Salduero, donde los efectos de los desbordamientos de hace medio año siguen presentes. "Estuvieron viéndolo a primeros de julio y nos dijeron que antes de noviembre tienen que ejecutarlo pero no hay fecha concreta, aunque confío en que sea cuanto antes", reconoció el alcalde, Guillermo Abad.

Salduero

La obra se centrará en el eurbano y en una escollera con un fin preventivo, sobre todo porque un colector de aguas sucias en la zona ya quedó casi al descubierto con las últimas riadas. También se acometerá un dragado en la zona del puente. "No vamos a hacer más aunque serían necesarias más actuaciones así que seguiremos pidiendo", matizó Abad, con el objetivo de que el dragado sirva de prevención: "Una solución definitiva es muy difícil pero queremos que se consiga bajar la zona inundable y que el agua no llegue a las viviendas", añadió.Por su parte, la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, lamentó que todavía no se haya intervenido en su municipio. "y haber hecho en agosto los caminos, desde el puente del Tera hasta el puente de Tardesillas", indicó este lunes Jiménez, aunque reconoció que. En cualquier caso, tiene previsto ponerse en contacto con la CHD en septiembre para que arranque ya la restauración de las zonas deterioradas por las riadas.