La Diputación de Soria mantiene los ocho centros de interpretación abiertos hasta el 18 de septiembre

La Diputación de Soria ha decididode los once centros de interpretación que se abrieron al público el pasado 1 de agosto.Se pretende que los centrosde la provincia, promovidas también por la Diputación.Se trata de los centros de interpretación de Matamala, Salduero, Borobia, Santa Cruz de Yanguas, Quintanillas de Gormaz, Almarza, Cueva de Ágreda, Quintana Redonda, Alcubilla de Avellaneda, Muro y Noviercas, promovidos por la subvención de la Junta de Castilla y León para la contratación de 12 personas que permitió no solo ampliar la oferta turística de la provincia sino tambiénque en algunos casos llevaban demasiado tiempo cerrados.En un primer lugar, estos centros tenían fecha de apertura hasta este miércoles 31 de agosto, aunque se ha apostado por mantenerlos la primera quincena de septiembre y aprovechar la afluencia de turistas en esta época.y festivos, tal y como hacen las oficinas de turismo de Ágreda, El Burgo, Medinaceli, Almazán, Garray, Vinuesa, San Esteban de Gormaz, Berlanga de Duero y San Pedro Manrique.La mayoría de los museos que existen en la provincia han ayudado a enriquecer el producto turístico de Soria, pero muy pocos se han posicionado como elemento esencial y atrayente en muchas ocasiones propiciado por la falta de interés por parte de la audiencia y, en otras, por no estar accesibles al visitante.Además, las limitaciones económicas de los municipios, titulares de la mayoría de estos centros, han imposibilitado que estuviesen operativos, de ahí que la Diputación haya querido ponerlos en marcha dentro de una estrategia global dede la provincia.Con este proyecto la Diputación de Soria ha apostado también por el efecto dinamizador que suponen estos centros no sólo para el municipio en el que se ubican, sino también para la comarca, ya que muchos de ellosy a su amparo se desarrollan rutas y productos turísticos.