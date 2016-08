Un estudio de la Universidad de Zaragoza advierte del riesgo sísmico de la presa de Enciso

En el siglo XIX y principios del XX, tres fuertes terremotos sacudieron diversas áreas.En 1817, un seísmo de intensidad 8 en la escala de MercaliEn 1929, el ahora despoblado de, en un terremoto de intensidad 7. De nuevo en 1969, la localidad depor causa de un seísmo de intensidad 8. Inestrillas sufrió las consecuencias del movimiento de la falla en 1965.La escala de Mercali mide la cantidad de energía que libera el terremoto en el punto de la falla, y depende de la profundidad a la que se sitúe el punto de origen del terremoto. Esta escala, que va del 1 al 12, se elabora en base a los daños causados por el seísmo.Con todos estos datos, un equipo de la Universidad de Zaragoza, en el que se encuentra el profesor Antonio Casas, evaluó la posibilidad de queinducida por la presión de agua en el subsuelo. Las conclusiones del estudio evidencian que el riesgo de sismicidad se incrementa con el llenado del embalse que puede inducir a que "las fallas que no se movían se empiecen a mover y se reproduzcan los terremotos", indica Antonio Casas.Este riesgo afecta más a la parte de La Rioja porque la falla está a menos de 10 kilómetros de la superficie y va ganando en profundidad en la zona de Soria. Aún así "no es descartable que con el llenado", señala el investigador.apunta Antonio Casas, quien explica que los geólogos estudian los lugares "propensos" a sufrir terremotos, por lo que saben que la zona de La Rioja y Norte de Soria está situada sobre la falla. Esta estructuraLa investigación está dirigida a predecir ese momento, pero "aún no se ha conseguido".No obstante, en el nuevo mapa del Instituto Geográfico Nacional, la norma de construcción sismorresistente reconoce que la zona sur de La Rioja y norte de Soria tiene "riesgo sísmico de cierta importancia", aunque esta norma, de 2012, no está en vigor.

Deslizamientos

El riesgo de sismicidad es uno de los factores estudiados; otro son los deslizamientos, que no son una hipótesis, sino un fenómeno recurrente. "En la zona de Enciso hay muchísimos, la ladera por donde discurredvierte el profesor.La sismicidad multiplicaría los deslizamientos de tierra y sería un riesgo añadido. En el caso de un posible terremoto, las paredes del embalse no se verían afectadas, según el experto, pero sí las laderas y esto provocaría que sobre el embalse cayese la tierra.cúbicos, el caudal anual del río y tiene una altura de 100 metros; el problema no es la construcción, sino los grandes movimientos de ladera. Si cae al embalse, puede pasar por encima de la presa. Las parcelas de alrededor son muy inestables y esto ha sido así desde hace miles de años, si las laderas se mojan, el riesgo de desestabilizarlas es mayor", apunta el investigador quien reitera que el de la carretera es un problema "grave". "Cuando vas de La Rioja a Soria hay un punto en que tienes que coger la vieja. Si no se soluciona esto, se tendría que hacer un túnel que costaría más que el propio embalse, o si no, quedarían incomunicadas las dos provincias. Ahora, señala el profesor.