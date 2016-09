UGT denuncia que el cierre de camas hace que los pacientes esperen "días" para su ingreso

El sindicato UGT ha denunciado este viernes, a través de un comunicado, que el cierre de camas en los hospitales de la Comunidad está provocando quepara poder ser ingresados en el hospital".El sindicato ha observado que "una vez más la realidad demuestra que la denuncia que viene realizando UGT año tras año, en cuanto al cierre de camas está más que fundada" y que el "".UGT ha recordado al consejero de Sanidad, Antonio Sáez, que las provincias de la Comunidad aumentan la población en el periodo estival, lo que "conlleva una aumento de la demanda asistencial que no tiene la respuesta correspondiente en cuanto a la dotación de personal".El sindicato se ha preguntado "si la espera de los pacientes para la asignación de una camacon carácter urgente y sin esperar a la improvisación como ha sucedido en Salamanca"."Como ejemplo,y sin embargo existe una planta con 28 camas cerradas. Esta situación conlleva que los pacientes esperen incluso días para poder ocupar una cama", ha explicado UGT.El sindicato ha incidido en quepero lo que no está, ni se espera, es el personal de estas unidades cerradas porque están trabajando en otros servicios para evitar contrataciones"., donde la presión asistencial se multiplica incluso por cuatro y los trabajadores tienen que atender este incremento de demanda y la de los compañeros que están de vacaciones dado que no se sustituye, por lo que el problema esta claro que es la falta de personal", ha añadido UGT en el comunicado.