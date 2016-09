Alcaldes tachan de esperpéntico celebrar elecciones el día de Navidad

Celebrar unas elecciones generales el día de Navidad sería "el colmo del ridículo" tras un cúmulo de desacuerdos políticos que condenan a España a carecer de Gobierno firme durante todo un año. Alcaldes sorianos consultados por este medio reconocenConsideran lamentable que sus vecinos se vean obligados a ejercer su derecho en una fecha tan familiar y en la que es común pasarla lejos de casa. Y al mismo tiempo lamentan las molestias que se generarían a los más de 2.200 ciudadanos que por sorteo componen las 241 mesas electorales de la provincia, 750 como titulares y 1.500 suplentes. Que tengan que estar más de 12 horas en un colegio en un día así no es entendible, dicen. Tampoco para los empleados de las administraciones que se encargan por velar del desarrollo de una jornada de comicios. En total, las generales movilizan a cerca de 4.000 personas en Soria.Tampoco la posibilidad ya manifestada de que los partidos se pongan de acuerdo para modificar la ley y acortar los plazos de tal forma que(18 de diciembre) rebaja el enfado de los alcaldes consultados porque el verdadero problema que encierra este baile de fechas es "la incapacidad" de los partidos para llegar a un acuerdo que permita configurar un Gobierno. Y la mayor parte ni siquiera se muerde ya la lengua, aunque sus críticas se dirijan a sus propios partidos.El alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel (ahora independiente y antes por C’s), inclusosi se celebra el 25 de diciembre. Así lo explica: "Yo no me comprometo ni a hacer el sorteo el día de Navidad. Si me obligan y no me queda más remedio... pero si no, me niego. No hay derecho a que la gente tuviera que dejar de disfrutar en familia en un día tan señalado por culpa de cuatro ineptos de políticos. No se pueden celebrar las elecciones en Navidad. Si puedo, no voy a convocar ni el pleno para determinar quién tiene que estar en las mesas. Que lo haga la Subdelegación o quien sea".La alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano (PSOE), tampoco ve lógico acudir a las urnas en Navidad, "en una de las celebraciones familiares más importantes con múltiples desplazamientos".Para el alcalde de Golmayo, Benito Serrano (PP)Y no por las connotaciones religiosas de la jornada sino por el carácter tradicional de pasar el día y la víspera con familiares a los que en muchos casos no se ve el resto del año. "Los perjudicados vamos a ser todos. Los Ayuntamientos, los alcaldes, los empleados municipales, quienes están en las mesas, quien quiera votar y no esté... Hay muchos otros días para hacerlo", apunta. Pero la preocupación en realidad es otra admite:Gerardo Martínez (PP), alcalde de Ólvega, estápuesto que cree que en esos dos meses Mariano Rajoy será capaz de reunir los apoyos que ayer no recibió. "En octubre", apunta para dar más datos. Por eso cree "utópico" el escenario de la reedición. Aunque en tal supuesto, "en ningún caso las elecciones se celebrarán el día 25 de diciembre" aludiendo a "acuerdos" entre los partidos. Según explica, los terceros comicios en un año "que nadie deseamos" serían el día 18. "No tiene ningún sentido que haya unas elecciones el 25, un día tan familiar y en que se produce una gran movilización de gente hacia muchos sitios para disfrutar la Navidad".Constantino de Pablo (PP), alcalde de Langa de Duero, exterioriza el hartazgo ciudadano: "No tendría inconveniente en unas nuevas elecciones y de animar a la gente a votar peroporque están demostrando que son incapaces de gobernar. Si en un Ayuntamiento no nos pusiéramos de acuerdo para gobernar, nos echarían a patadas. Es una auténtica vergüenza, y que además estén cobrando sin hacer absolutamente nada". De Pablo espera que al final "lleguen a acuerdo". Si no lo logran, "no tendría nombre" que España celebrara elecciones ese día.Jesús Elvira (PP), alcalde de San Leonardo, apunta:José Antonio de Miguel (PSOE), regidor de Covaleda, es aún más duro: "Seguramente me negaría a realizar un sorteo para que mis vecinos estén en una mesa el día de Navidady que los partidos elijan a otros candidatos porque han demostrado que durante un año han sido incapaces de ponerse de acuerdo para formar Gobierno. Han demostrado que no sirven para la política".