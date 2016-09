"Soria cuenta con desmán ibérico pero el proyecto Life no podía abarcar toda el área"

El(Galemys pyrenaicus) es un auténtico superviviente de la prehistoria y una rareza del mundo animal. Sus adaptaciones acuáticas se remontan a finales del Mioceno (15 millones de años)pues se han descrito cuatro especies del género Galemys y sólo Galemys pyrenaicus se mantiene en la actualidad.El desmán ibérico pertenece aEn los últimos 20 años este mamífero ha sufrido una regresión de aproximadamente el 30%. En cinco comunidades autónomas del mapa español, el desmán ibérico ha desaparecido. Estáen el área del Sistema Central y como vulnerable en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y Galicia.Soria (donde también es una especie vulnerable) es de las, aunque muy pocos han podido ver a este animalillo escurridizo, de hábitos nocturnos y que vive en los cursos de agua de las cumbres, adonde se ha replegado evitando así la contaminación de las aguas, pues el desmán ibérico es uno de los animales más sensibles a las diferentes formas de agresión que sufren los ríos y por ello un excelente bioindicador para conocer la salud acuática.Desde 2011 la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordina y realiza actividades en el marco del proyecto LIFE+ Desmania junto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Fundación Cesefor, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Somacyl. El objetivo,, así como aumentar el conocimiento existente de la especie y mejorar la conservación de su entorno.El proyecto, de ámbito nacional, se coordina desde Soria, aunque la provincia no está incluida entre las actuaciones que comprende este programa porque "", indica Roberto Rubio, técnico coordinador del proyecto, que trabaja desde 2011 en promover y estudiar las distintas formas de procurar a esta especie un futuro más sostenible. "Tanto en Castilla y León como en Extremadura preocupa su conservación; hay ríos que son compartidos entre ambas comunidades", señala Roberto Rubio.La especie, según explica, había sufrido una "grave regresión" en su área de distribución "pero no se sabía hasta qué punto había desaparecido en las cuencas de los ríos".Mide entre 10 y 13 centímetros de longitud. Su trompa, aplastada y desnuda, destaca de un cuerpo rechoncho, con una gruesa cola escamosa, de sección redondeada, pero comprimida lateralmente en su extremo. Tiene unos ojos muy pequeños y carece de pabellones auditivos. El pelo es largo y liso de color castaño o gris, con irisaciones y el vientre más claro. Las extremidades posteriores son mucho mayores que las anteriores y están adaptadas a la natación ya que disponen de membranas interdigitales.Uno de los aspectos que más interés suscita entre los responsables del programa es que el desmán es un "bioindicador" de la calidad de las aguas. "Su conservación es primordial,ya que cualquier cosa que hacemos repercute en esta especie y otras especies comparten su mismo hábitat", indica Roberto Rubio, quien advierte de que "en los últimos años se ha producido una pérdida de calidad de las aguas porque se ha producido una detracción abusiva del agua de los ríos, algo a lo que ha acompañado una contaminación inorgánica y la presencia de especies exóticas invasoras como el visón americano". En ese sentido, explica queasí como la reducción de residuos en los cauces, que provocan la mortalidad del desmán, ya que si se abandonan en la naturaleza cristales o metales, esto puede producir cortes para este animal. Además, asegura el coordinador, la contaminación química es otro de los factores que perjudica al desmán y por tanto al ser humano. "Cualquier municipio que no depure sus aguas hace que se reduzca su alimentación, que está compuesta de macroinvertebrados (larvas de insectos)", señala.La presión humana ha hecho que el desmán ibérico se refugie en las cuencas altas de los ríos, adonde ha quedado relegada.