Las reválidas centran los temores de padres y sindicatos en la vuelta al cole

Son" y "desacreditan al profesorado". Las reválidas son el principal temor de padres y sindicatos de cara a la vuelta al cole, que arranca hoy jueves en la capital y en Ólvega, Duruelo de la Sierra, Ágreda, Arcos y Golmayo.Raquel Jara, presidenta de Fedampa en Soria, admite que estas pruebas"No estamos de acuerdo con ellas. El que tiene dinero estudia y el que no, no. Son clasistas", expuso. La que más preocupa es "la de Bachillerato", ya que el acceso a la universidad podría generar "un mayor gasto" si cada institución programa sus propias reválidas.El problema es que "estamos sin Gobierno" y todo sigue todavía "en el limbo".A su parecer, en caso de un mal resultado,", que decidiría "si repite o no". Para CC. OO., la principal mala noticia "es que siga la LOMCE". El sindicato espera que se imponga el sentido común y no se vuelva a tiempos "de élites". En caso de suspender, el estudiante podría ver frenado su avance a niveles superiores, algo que no comparten.El pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos no gusta, ya que comprometerse a paralizar aspectos no legislados carece de sentido cuando todo está hecho. Comisiones también critica el hecho de quesobre los cupos en Soria para infantil, primaria y "otras enseñanzas no universitarias".UGT, por su parte, advierte de quea todo el alumnado. El próximo curso servirá de prueba y en 2018 resultarán decisivas. En este sentido, CSI-F recuerda que "el Ministerio de Educación tiene hasta el día 30 de noviembre para fijar las características, el diseño y el contenido de las pruebas de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato para el curso 2016-2017".El sindicato confía en que, ya que "los profesores no saben de qué se van a examinar los alumnos en este mismo curso escolar que se inicia". "El bloqueo del Gobierno no puede sumarse a una aplicación precipitada de las reválidas en la región. Ya es hora de que se nos escuche", asevera.Para STECyL seA nivel autonómico, "el alumno matriculado en enseñanzas no universitarias volvió a caer el curso pasado y encadenó dos consecutivos de disminución". La formación exige "altura de miras" al Parlamento ante el "necesario consenso sobre las políticas educativas y de recuperación del presupuesto educativo". También reclama "la paralización de la LOMCE" y una mayor "voluntad para plantear alternativas y construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública" con el máximo consenso social y político posible.En Soria, otra de las novedades del nuevo curso será la enseñanza de religión islámica . En este sentido, la postura de Fedampa es clara., subrayó su presidenta. En todo caso, ella aboga por sacar este tipo de enseñanzas de las aulas públicas.Voces como la de CSI-F reclamanEn lo que respecta a las condiciones laborales de los docentes, el sindicato aboga por impulsar "una negociación real" en aspectos como la sobrecarga horaria, que "exige una bajada de horas lectivas". Plantea, asimismo, "mejorar la estabilidad de las plantillas", reducir la ratio mínima de alumnos por aula "y flexibilizar la mínima" o "incrementar la atención individualizada". Otro de los aspectos señalados son "la reducción de la optatividad", terminar con el "deterioro progresivo de las infraestructuras por la menor inversión" o "acabar con el parón de la digitalización en las aulas", algo ligado directamente a la crisis económica.