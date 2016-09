"Religión islámica es importante para que los alumnos no se lleven información errónea de fuera"

El curso ha arrancado este jueves. También las clases de religión islámica. Amina El Ouaraghi se reunió el pasado martes con la Delegación Provincial de Educación para concretar y cuadrar horarios.Sus alumnos pertenecerán "a varios cursos", desde infantil hasta sexto de primaria. Compatibilizar horarios será posible, ya que la Delegación "se ha esforzado bastante" para que pueda moverse de un centro a otro con tiempo.A su parecer,no reciban "información errónea de fuera". "Hoy en día hay mucho ruido. Es mejor tener un centro que la aporte de manera correcta y que tenga detrás al Estado y a sus inspectores. Así no se da lugar a problemas de socialización", subrayó. Lo importante, a su parecer, es que"Ahora se imparte religión católica. Es importante que el resto puedan estudiar la religión que quieran", aseveró.Este curso, aunque la cifra exacta no se sabrá hasta que comiencen las clases. Ella afronta el reto con ilusión. ". Me decidí el año pasado e hice un curso de Aptitud Pedagógica Islámica. Al saber que este curso se iba a impartir en Soria eché el currículum para ver si había suerte", expuso. En su opinión, no ha sido posible encontrar más profesores porque la mayoría "tienen el CAP y no Magisterio en Educación Primaria".Hasta la fecha no ha encontrado "ninguna crítica" u oposición entre padres o compañeros de profesión. Ella cree que lo que sucede hoy en día "mancha el nombre de la religión islámica". "No tiene nada que ver., indicó. Materias como la que impartirá a partir de mañana ayudarán "a erradicar la xenofobia". También a corregir, dar información correcta y orientar a los jóvenes.El temario abordará diversos aspectos.A través de ella aprenderán a relacionarse con el mundo (personas, naturaleza y el resto del entorno). Sabrán cómo él vivía y se relacionaba", comentó.y contribuirá a que los estudiantes "se conozcan a sí mismos". Su intención es que no haya un examen al uso al terminar, aunque todavía no ha cerrado la programación. "En mi mente no hay prueba escrita como tal, como las de toda la vida. Sí alguna que permita evaluar los conceptos y virtudes que hayan adquirido", dijo.Las clases del Numancia, Las Pedrizas y La Arboleda serán, a su juicio, solo "el principio". Ella, según declaró a HERALDOSobre todo por lo ocurrido en regiones como Andalucía. "Allí comenzó igual, en solo un centro, y ahora está en casi toda la Comunidad", afirmó. En todo caso, cree que esta materia tendría que haberse empezado a impartir desde hace tiempo. "Ellos también tienen derecho a elegir y a tener las mismas oportunidades", insistió.Cabe recordar que la búsqueda de maestros fue ardua y poco fructuosa para los integrantes de la Comunidad Islámica de Soria. Su portavoz, Zacarías Sillah, admitió en su día que, lejos de resignarse, continuarán de cara "al curso 2017-2018".La organización formalizó a finales de julio una convocatoria a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para agilizar la búsqueda. En un principio tenían a una persona mauritana residente en Soria con el perfil adecuado, un imán licenciado en Educación que tuvo que regresar a su país por la caducidad de sus papeles en España.