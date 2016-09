Podemos pide planes de empleo específicos para frenar la despoblación en Soria

El secretario autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha anunciado este viernes que presentará iniciativas en las Cortes regionales para que la Junta ponga en marcha planes de empleo en la provincia de Soria queFernández, que se ha reunido en Soria con agentes económicos y sociales para conocer la situación de la provincia y trasladar preguntas a las Cortes regionales, ha señalado que la Junta de Castilla y León tiene "elen esa provincia para evitar que siga perdiendo población.El también portavoz de Podemos en las Cortes regionales ha denunciado la situación depor parte de la Junta. "Soria es el paradigma del fracaso del Gobierno Herrera, con dos ejemplos palmarios en la despoblación y en la Ciudad del Medio Ambiente", ha sostenido.Fernández ha asegurado que en la despoblación se está llegando a un punto de no retorno en Soria, porpara revertir este problema. "Lo que necesita Soria son políticas de repoblación, porque la situación es insostenible", ha planteado.Además ha denunciado la comprometió en las Cortes regionales este año y que a día de hoy sigue sin efecto., son papel mojado; estamos preocupados y esperamos que no se demore ni un día más en poner en marcha este plan, porque Soria no puede esperar más", ha reflexionado.Fernández ha señalado que en los planes de empleo,lo que ha calificado de "injustificable". "Apostamos porque cuando se hagan planes de empleo, se haga uno específico para Soria con elementos de discriminación positiva", ha dicho el líder de Podemos.Además ha asegurado quesino un problema estructural, debido a las políticas del Gobierno regional.Fernández ha reclamado a Herrera que se ponga en marcha parapara Soria. "A nosotros no nos preocupa la fórmula elegida sino que el Gobierno autonómico tiene que hacer que lleguen inversiones específicas a la provincia de Soria", ha reivindicado.Fernández ha insistido en queen cuanto a la lucha contra la despoblación y sólo ha ido a Europa a hacerse una fotografía. Además ha apuntado que la desidia de la Junta se refleja también en lasFernández ha sostenido que en Castilla y León se está en una coyuntura política donde lo que se aprueba en las Cortes regionales luego no se pone en marcha.