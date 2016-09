Tiermes y Uxama piden campos de trabajo e infraestructuras para poder potenciar las excavaciones

para poder abordar la tarea a desempeñar en el yacimiento de Uxama". Así de contundente se expresó en declaraciones a HERALDO la catedrática de Arqueología de la Universidad de Valladolid y directora de la excavaciones en este yacimiento, Carmen García Merino, quien añadió que además de realizar las excavaciones se hace necesaria "u"No solo hace falta presupuesto sino también medios, como un taller para poder trabajar todos los días y guardar las herramientas o facilidades a la hora de dar residencia a quienes participen en las excavaciones", comentó García, quien comenzó a excavar en este yacimiento en 1976. "Se necesita mucho apoyo porque, lamentó. Y es que el enclave, celtíbero-romano, cuenta con una extensión superior a las 130 hectáreas.Por ello aseguró que para lograr conocer lo que encierra es necesarioA pesar de mis esfuerzos no lo he logrado", lamentó García, quien realizó las últimas excavaciones en el yacimiento en 2010. "Los problemas importantes siguen estando", lamentó.García indicó que tan importante como el dinero para llevar a cabo las excavaciones es "que lo haya para consolidar lo que se encuentre y evitar que se deteriore". "Estamos hablando de queindicó. "Si no se puede garantizar esto sería insensato invertir en las excavaciones", aseguró. "No se trata de excavar por excavar", añadió, a la vez que comentó que "la época no es la mejor pero también hace falta voluntad por parte de las instituciones".La catedrática también incidió en la"Con los atractivos turísticos con los que ya cuenta la zona tener el yacimiento bien sería un privilegio", admitió. Finalmente lamentó "que las cosas estén así porque Uxama merecería otras circunstancias".

Tiermes

El yacimiento de la ciudad celtíbera deaunque se espera que "a finales de este mes o principios del que viene se lleve a cabo una pequeña intervención en la zona de la muralla", tal y como detalló Arturo Aldecoa, del Proyecto Life Tiermes y la Asociación de Amigos del Museo de Tiermes.Para Aldecoa, uno de los factores más importantes para "poner en valor" los yacimientos sería. "Generaban movimiento de gente y hacía que los jóvenes participaran y tuvieran una sensibilidad especial con la arqueología y la cultura", comentó, y añadió que esto también ha conllevado "el abandono del medio rural". "Era gente que en ocasiones volvía con su familia a visitar el yacimiento o la zona", indicó.Por ello señaló la importancia de queLos campos de trabajo eran la espina dorsal pero finalizaron en 2006. Es una pena, tendrían que replanteárselo. Ahora está cogido con alfileres", lamentó.La Cofradía de Nuestra Señora de Tiermes llevará a cabo el sábado 24 de septiembre un homenaje al arqueólogo José Luis Argente, fallecido en 1998. "Se instalará una placa en el interior de la ermita de Nuestra Señora de Tiermes ya que aquí se le recuerda porque sacó la comarca de un olvido en el que llevaba siglos", aseguró Aldecoa.