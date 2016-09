El consumo eléctrico se disparó "hasta un 10%" en la provincia a raíz de la última ola de calor

o. La ola de calor disparó el gasto energético en Soria, según compañías del sector. El mercado de Endesa, centrado en la "parte oriental" de la provincia, creció "un 10%" en comparación con semanas anteriores.. El pasado fin de semana, no obstante, no experimentó variaciones significativas, ya que "la industria para" y la actividad "decrece". El aumento se percibió especialmente en "casas particulares y comercios". Y es que encender el aire acondicionado tiene un coste. Aunque "para conocer el consumo real habrá que esperar un mes hasta que se realice la lectura de contadores", la tendencia ascendente de la curva es clara.Iberdrola corrobora el incremento. En 2015, el 2 de septiembre fue el día de más consumo en dicho mes. Entonces se contabilizaron 48.947 kilovatios/hora entre las 13.00 y las 14.00 horas. Este año, la compañía registró una demanda de 53.735 kwh el 1 de septiembre. El aumento fue del "9,7%".La diferencia, lejos de ceñirse a septiembre, también se apreció en agosto, según Iberdrola. Los 51.704 kilovatios/hora del día 4 (2015) distan 3,7 puntos porcentuales de la marca registrada el día 3 del presente ejercicio. Esa jornada se consumieron 53.624 kwh entre las 13.00 y las 14.00 horas.La eléctrica admite queLos consumos diarios, que detallan el comportamiento "de un día completo", tampoco dejan lugar a dudas. El 1 de septiembre de 2015 sumó 962.045 kilovatios hora y el 7 de septiembre de este año, 1.044.132. Entre un dato y otro hay 8,5 puntos de diferencia. Agosto también dejó curvas al alza, pero no tan significativas. El día 28 de ese mes (2015) cerró con un consumo de 973.363 kilovatios hora. En esta ocasión,. Entonces se precisaron 1.017.165 kwh. El margen, de un 4,5%, reafirma el considerable aumento experimentado en la recta final de este verano.El gasto en bares y restaurantes también da pistas. Estos últimos días, muchas terrazas del centro han estado a rebosar. Las temperaturas invitaban a tomar algo en la calle y muchos no se lo han pensado dos veces. Las ventas de equipos de climatización son otro termómetro en estos casos. No obstante, la mayor parte de la gente "tiene ya uno en casa".La previsión es queLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala una bajada generalizada de las temperaturas que se traducirá en máximas de 17 grados (13 menos).