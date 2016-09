Fuentelfresno abre un nuevo colegio con dos aulas y 18 alumnos sin libros, exámenes, ni deberes

La pequeña localidad soriana de Fuentelfresno ha inaugurado este lunesque se educarán mediante un innovador método basado en programas concretos, sin libros, ni exámenes, ni deberes.Se trata de algo inusual en la provincia de Soria y quecomo ha sucedido este año en la localidad de Santa María de Huerta., no se abría un colegio nueva en la provincia de Soria.Lo que sucede en Fuentelfresno contrasta con el resto de la provincia. Mientras que las pequeñas localidades se van despoblando, ésta ha conseguido en los últimos años fijar población, pasando de dos a 20 casas abiertas, recuperando servicios yEn los últimos años,, impartida por los propios padres que el pasado mes de abril solicitaron a la Dirección Provincial de Educación la apertura de una escuela, una realidad cinco meses después.junto a Almarza, y que actualmente cuenta con 30 alumnos.Laura Puerta lleva seis años como directora del CRA El Valle y desde este lunes afrontaEl modelo educativo que aplicarán se ciñe al de la LOMCE en cuanto a materia pero se diferencia del resto ya que "", pues los contenidos se imparten mediante programas y no con horarios fijados a cada materia.aunque muchos de ellos, como explica la directora, llegan desde Soria capital "porque les llama la atención este modelo educativo y es el que quieren para sus hijos".Los padres han ayudado a, la caseta en el árbol y una especie de parque de cuerdas. "Están acostumbrados a colaborar", apunta Laura.Falta por terminar un aula y un baño, aunque cada grupo de alumnos ya cuenta con su clase, y en los próximos días tendrán una pizarra digital, portátiles y acceso a Internet. Por ello, la directora no echa de menos "nada que haya en el colegio de las ciudades, salvo más compañeros de profesión.