Luena se interesa por el estado de las obras en la A-15, en Adradas

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, diputado socialista por La Rioja, ha registrado este martes preguntas al Gobierno de España relativas al estado del tramo Radona-Sauquillo del Campo , en el tramo soriano de la A-15, tras el accidente ocurrido este lunes donde murió una joven y otras veinte personas resultaron heridas Según ha informado este martes el PSOE de La Rioja en una nota, las preguntas están dirigidas al tramo de esta autovía entre Radona-Sauquillo del Campo, que es unay en la que ocurrió este suceso en el término de la localidad soriana de Adradas.Luena, también secretario de Organización del PSOE y líder de los socialistas riojanos, se interesa en sus preguntas por la situación de las obras en esta autovía, queSegún los socialistas, sobre el tramo de autovía A-15 que discurre por Aradas (tramo Radona-Sauquillo del Campo),a pesar de haber transcurrido más de cinco años desde su inauguración. Además, consideran que "el mal estado de conservación de esta infraestructura ha sido reiteradamente denunciado por los medios locales de comunicación y por algunos alcaldes de la zona".El PSOE también recuerda que el pasado día 1, el también diputado socialista por la provincia de Soria, Javier Antón, registró una serie de preguntas sobre la no recepción de la obra por parte del Ministerio de Fomento."Es decir, que a comienzos del presente mes de septiembresobre el estado de la calzada y sobre las circunstancias de la recepción de la obra del tramo de la Autovía de Navarra (A-15), entre Sauquillo del Campo y Radona", recalca el PSOE.Luena quiere conocer y, para ello, sobre, qué observaciones o impedimentos plantea el Ministerio de Fomento para no recepcionar las obras de la autovía A-15 en el tramo Radona-Sauquillo del Campo.También quiere saber si "está relacionadocon las razones que motivan que no sea recepcionado".El diputado socialista por La Rioja también reclama información sobrepara cumplir con las prescripciones previstas para la recepción de la obra.Otra de sus preguntas se concreta enpara mejorar el estado de esta infraestructura en el citado tramo".Finalmente, pregunta al Gobierno "si piensa quepara la circulación, es absolutamente necesario para ejercitar la reclamación con independencia de la recepción de las obras".En las últimas semanas, HERALDO DE SORIA ha informado del estado del citado tramo de la A-15 avanzando que el gran deterioro del asfalto ha obligado a reducir la velocidad a 100 kilómetros por hora. Las últimas explicaciones del Ministerio de Fomento avanzaban que se actuará