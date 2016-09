ASDEN denuncia que la extracción de agua para usos recreativos ha desecado y deteriorado los ríos Razón y Tera

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) - Ecologistas en Acción de Soria ha denunciado este miércoles que la extracción de agua para usos recreativos ha desecado y deteriorado los singulares valores ecológicos delque recorren la provincia soriana.La agrupación ecologista ha informado de que durante los meses de agosto y septiembre los ríos Razón y Tera han tenido "por debajo de sus requerimientos ecológicos, llegando a estar secos en algunos puntos". "La falta de lluvias de este verano ha sido una de las causas; a la que hay que sumar el incremento en las extracciones de agua, como es el caso de lapara El Royo; los pozos ligados al nivel freático del río y los sondeos, que hacen disminuir el caudal de fuentes y manantiales; componentes todos ellos relacionados que forman parte del mismo ciclo del agua".Los ríos Razón y Razoncillo poseen varias categorías de protección como son: Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y Reserva Fluvial según el Plan Hidrológico del Duero. Además, indica ASDEN,con elevado grado de protección, como el visón europeo (en peligro de extinción) y el desmán del Pirineo (vulnerable), "siendo la población del río Razón una de las mejor conservadas". "Estas características legales y naturales deberían conllevar y, reclaman los ecologistas.ASDEN señalapara asegurar este caudal ecológico". "Tiene concedido un volumen de siete litros por segundo lo que supone una previsión de consumo de unos 1.500 litros por habitante y día, cuando el consumo considerado normal para uso doméstico es de 100 litros". Esta problemática se agrava en verano, según la agrupación ecologista, época en la que se extrae en mayor medida el agua, ya que es cuando más hay más población y demanda; y también cuando más escaso es el caudal. ", subrayan, apuntando a la demanda de riego de huertos, jardines y llenado de piscinas privadas de los municipios próximos. "Garantizar este uso no prioritario conlleva el deterioro del Río Razón y Tera y sus valores naturales protegidos"."Esta situación ha sido denunciada por ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria, por Ayuntamientos ribereños y por sociedades de pescadores en varias ocasiones, en la década de 1990 y 2000,Las muchas captaciones y usos de esa cuenca hidrográfica deberían ser controlados con mayor rigor por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por los ayuntamientos y Diputación Provincial imponiendopara limitar usos recreativos privados excesivos. El no realizar tales medidas está generando un coste de fondos y recursos públicos al resto de la sociedad, como consecuencia de retirar las truchas que permanecen en pequeñas pozas que se han estado secando, o el de gastar en proyectos de conservación del desmán del Pirineo, que no serían necesarios si su hábitat no sufriera agresiones como es la desecación del mismo para regar jardines.La solución propuesta por ASDEN debió adoptarse antes de hacer la mencionada captación. Actualmente, debería plantearse en un futuro inmediato la opción"al igual que ocurre con numerosos pueblos de la provincia, sin mayores problemas".