Barcones acusa al PP de mantener un doble discurso sobre la despoblación

La viceportavoz socialista en las Cortes regional, Virginia Barcones, ha acusado este jueves al Partido Popular de mantener un doble discurso en el debate sobre la lucha contra la despoblación, porque en el Parlamento regional rechaza lo que luego defiende en declaraciones ante el Gobierno de España.



Barcones, acompañado de su compañero Ángel Hernández, ha lamentado en rueda de prensa queen la votación de la moción presentada por el PSOE que recoge 50medidas para hacer frente a este problema, lo que condena a Castilla y León a seguir liderando la pérdida de recursos humanos en España.En este sentido ha asegurado que"Son capaces de decir no para exigir al Gobierno de España medidas fiscales, la garantía de servicios públicos o infraestrucdturas, y al mismo tiempo lo defienden en Madrid", ha censurado.La viceportavoz del PSOE en las Cortes regionales ha señalado queque, entre los criterios de asignación de fondos, se tenga en cuenta la despoblación o que se inste a que la parte de cofinanciación para zonas más desfavorecidas no compute para el objetivo de déficit.ha lamentado.Barcones ha adelantado que, en cuanto terminen las vacaciones navideñas, se reunirán con todos los agentes económicos y sociales de la Comunidad y recorrerán la región para explicar estas medidas contra la despoblación.", ha apuntado.Barcones ha señalado que no toda la Comunidad sufre la despoblación en la misma medida, por lo que es necesario localizar las áreas más afectadas para actuar en ellas con una actuación compartida con las administraciones locales.En su opinión debe existir anualmentepara luchar contra la despoblación y el equilibrio demográfico.