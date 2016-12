Los premios Espiga y Tizón cumplen una década

El Aula Magna Tirso de Molina de Soria ha acogido este jueves la entrega de los premios Espiga y Tizón de 2016 que anualmente concede Asaja-Soria, coincidiendo con la tradicional Asamblea Navideña de la organización profesional agraria (OPA).



El Espiga este año ha recaído ensoriano ofreciendo servicios de banca de manera constante". Tras recoger el galardón, el máximo responsable de la entidad bancaria, Carlos Martínez Izquierdo, se ha referido en primer lugar al "honor" de recibir este premio por parte de Asaja para después poner en valor "el esfuerzo global" de todos los que conforman la cooperativa.Martínez Izquierdo ha recordado sus tiempos en Ufade, que fue parte del origen de la actual Asaja, y ha asegurado quea favor del asociacionismo y por defender los intereses comunes del campo”. En cuanto al futuro, el presidente de Caja Rural ha apuntado también que ", hay que luchar juntos por la transformación, por seguir trabajando en la misma dirección, porque así el sector mejorará y eso redundará en la mejoría de toda la sociedad”.En el lado opuesto,con más del 80% de los votos de los socios de la organización profesional agraria. Los afiliados protestan de este modo por ". Sin embargo, la OPA quiere matizar que este premio negativo no es ni para la consejera de Agricultura, ni para el consejero de Medio Ambiente, a los que se les reconoce el esfuerzo para sacar adelante una normativa de tipo general y "que recoge la palabra rastrojo, algo que no se han atrevido ni siquiera a abordar en ninguna otra comunidad autónoma de España, ni en la práctica en toda Europa".En esta edición, también ha habido unaa las actividades reivindicativas de Asaja, en especial, con la colaboración en la semana reivindicativa del pasado mes de septiembre por unos precios justos. El encargado de recogerla ha sido su presidente, José Luis Tejedor.

Ponencias

Además de la ceremonia de premios, Asaja ha organizado en esta misma jornada unaEl primero en intervenir ha sido el director general de la PAC, Juan Pedro Medina Rebollo, a quien la OPA ha agradecido públicamente su esfuerzo de acudir a la asamblea navideña y su presencia y participación siempre que le son requeridas. Además, ha sido el encargado de recoger el Tizón de forma testimonial.Medina ha comenzado su alocución avanzando quecomo las agroambientales de 2015 y ha admitido que ". Además, ha bromeado sobre una petición que le había hecho a los Reyes Magos de “una PAC estable, de siete años y con los menores cambios posibles, pero me temo que no me la van a traer porque ya hay rondando por Europa nuevas encuestas y comunicaciones filosóficas con el ánimo de hacer cambios”.Acerca de las claves de la PAC en 2017 y posteriores años, Medina ha hablado dede las simplificaciones que podrían llegar en algunos aspectos de la incorporación de jóvenes, de la continuidad en las declaraciones gráficas y del pago verde. Y respecto a algunos retos con vistas a la PAC de 2021, ha dejado claro que serán, principalmente,Posteriormente ha tomado la palabra, quien se ha referido a ese 70% de los ingresos de los profesionales del campo que no vienen de la PAC, para después entrar en el controvertido término de agricultor activo. Para Barato,y las han de percibir los que se dedican a ello, y no a otras cosas ni los que vienen al sector a ver si arañan algo de acá y de allá”. Sobre el futuro de la PAC, Barato ha vanzado quey que los lobbys de presión ya están empezando a presionar.El presidente nacional de Asaja ha lamentado que "el cereal esté a unos precios como los de 1984" y aseverado que hay que transmitir a las administraciones y a la sociedad que “así no se puede seguir”. También se ha referido a losy ha animado a todos los presentes a contribuir a la mejora de la situación y "a solucionar los problemas entre todos".