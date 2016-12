La trufa supera los mil euros el kilo al inicio de una temporada más que escasa

Las escasez de lluvias en verano y otoño ha mermado la producción de trufa negra de invierno a menos de la mitad en España y disparado sus precios estas fechas navideñas "hasta niveles nunca vistos", según el director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid, Juan Andrés Oria.



Pero además, este año la escasez de lluvias estivales y de comienzos de otoño en las áreas productivas europeas, que se sitúan en Francia, España e Italia, hanlo que ha producido "una escalada de precios más que considerable".De hecho,muy inferior a la de los últimos años, que se ha situado en una media de cincuenta anuales. El año pasado fue de 40.El presidente de la Asociación de Truficultores de Soria, Javier López, habla de un 50% menos que otros años por estas fechas, debido a la sequía de los meses de agosto, septiembre y octubre. "La trufa es agua en su mayoría y al prolongarse la falta de pluviometría durante tres meses seguidos, y además los más críticos para su desarrollo porque necesita el agua en verano y en otoño, ha terminado por secar la poca que había".Por ese motivo, se han disparado los precios:, explica. Cifra que podría ir creciendo de no mejorar la producción, dado que todavía queda mucha temporada hasta marzo. No obstante, con los hielos de estas noches todo apunta a que "la trufa pueda empezar a madurarse en condiciones, dado que hasta ahora la que salía era más gris que negra porque le faltaba maduración".Es más, los precios de este hongo tan preciado se han elevado de forma exponencial en estas fechas hasta el punto de alcanzar los 2.800 euros el kilo, en Francia y Alemania principalmente.debido a que la demanda supera a la oferta", apuntó.Javier López reconoce quepero asegura que todavía el 80% de la producción soriana se vende a otros países, "sobre todo exportamos a Francia".Las escasez de lluvias en verano y otoño ha mermado la producción de trufa negra de invierno a menos de la mitad en España ysegún el director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid, Juan Andrés Oria.Pero además, este año la escasez de lluvias estivales y de comienzos de otoño en las áreas productivas europeas, que se sitúan en Francia, España e Italia, han mermado considerablemente la producción de trufa negra en Europa respecto a anteriores años, lo que ha producido "una escalada de precios más que considerable".De hecho,muy inferior a la de los últimos años, que se ha situado en una media de cincuenta anuales. El año pasado fue de 40.El presidente de la Asociación de Truficultores de Soria, Javier López, habla de un 50% menos que otros años por estas fechas, debido a la sequía de los meses de agosto, septiembre y octubre. "La trufa es agua en su mayoría y al prolongarse la falta de pluviometría durante tres meses seguidos, y además los más críticos para su desarrollo porque necesita el agua en verano y en otoño, ha terminado por secar la poca que había".Por ese motivo, se han disparado los precios:, explica. Cifra que podría ir creciendo de no mejorar la producción, dado que todavía queda mucha temporada hasta marzo. No obstante, con los hielos de estas noches todo apunta a que "la trufa pueda empezar a madurarse en condiciones, dado que hasta ahora la que salía era más gris que negra porque le faltaba maduración".Es más, los precios de este hongo tan preciado se han elevado de forma exponencial en estas fechas hasta el punto de alcanzar los 2.800 euros el kilo, en Francia y Alemania principalmente.debido a que la demanda supera a la oferta", apuntó.Javier López reconoce que cada vez se consume más trufa a nivel nacional, pero asegura qu