La Universidad de Burgos ya imparte cinco carreras de las diez que se ofrecen en Soria

El Campus Duques de Soria imparte diez carreras. Cinco de ellas ya se ofrecen en la Universidad de Burgos (UBU). Son, concretamente, Enfermería, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación Infantil y Educación Primaria.



En tal comparación se basan fuentes universitarias sorianas paraue la que mantiene con la Universidad de Valladolid (UVa), según pronosticó el consejero.Es más, advierten de que podría darse una confrontación de titulaciones que, no a corto plazo pero sí a la larga, podría generar problemas de duplicidades pues la Consejería de Educación ha iniciado. Cabe señalar a este respecto que el compromiso de la Junta es que no se cerrarán títulos en los campus. De hecho, ha reclamado a las cuatro universidades públicas que presenten planes de viabilidad para aquellos estudios que peores cifras de matriculación presentan al objeto de hacerlos más atractivos y reflotarlos.Poco tardó la UBU en admitir que ve con muy buenos ojos la propuesta lazada el lunes por el consejero de Educación, Fernando Rey, de absorber el Campus de Soria tras desligarse de la UVa. La institución burgalesa no dudó en reconocerse partidaria de la medida al entender que tiene titulaciones "complementarias" en materias como Ciencias de la Salud o Traducción. La vicerrectora de Políticas Académicas, Begoña Prieto, expuso, según recoge la UBU, quePero lo cierto es que Burgos y Soria ya comparten cinco grados, los citados anteriormente. Otros cinco de Soria (el programa conjunto de Empresariales, Fisioterapia, Traducción, Agroenergética y Forestales) no se ofrecen en Burgos.De hecho,, que está compuesta por cuatro provincias (Valladolid, Palencia y Segovia y Soria), cuando la hipotética unión de Soria y Burgos representaría dos unidades administrativas.. Dos de ellas (Educación Infantil y Primaria) llegan a darse en todos los campus. Administración y Dirección de Empresas se ofrece a su vez en Valladolid y Segovia. Por su parte, Relaciones Laborales y Recursos Humanos coincide en Segovia y Palencia. Enfermería se ofrece a su vez en Valladolid y Segovia. No obstante, significa que son coincidentes cinco para un espacio territorial de cuatro provincias. Soria y Burgos, siendo dos, ya comparten ese mismo número: cinco. Ahí radica parte de la incertidumbre que trasladan muchos profesores y el resto del personal, además de cuestionar, si se diera la integración, otros factores como la mera cuestión relativa a su propia relación laboral, la continuidad de asignaturas que dependen de departamentos que implican a varios centros de la institución, proyectos de investigación compartidos, recursos o la misma ampliación del Campus, para la que la UVa ya ha reservado 1.350.000 euros para su ejecución, el 30% de los 4,5 millones presupuestados (lo restante lo asume la Junta).