Tráfico empieza a instalar las señales de posibles radares en las vías más peligrosas

La Dirección General de Tráfico ha iniciado ya la colocación de señales en los 15 tramos con mayor peligrosidad, donde ejercerá más control en cuanto a los límites de velocidad. Son paneles rectangulares de color naranja en el que aparecen tres vehículos (un turismo, un camión y una motocicleta) y un pictograma de una onda propagándose, que advierte de la presencia de un radar. Están siendo incorporados a señales ya instaladas de diferente carácter como la de la velocidad máxima para la vía o la de prohibido adelantar. Todas ellas vienen acompañadas de una cifra concreta de kilómetros, para especificar la longitud en que existe la posibilidad de que la Guardia Civil controle la velocidad con los dispositivos móviles. No significa que hasta ahora no lo hiciera, sino que no se detallaba.





A través de un cálculo que vincula la siniestralidad de una vía con la velocidad a la que se suele transitar, Tráfico ha determinado 300 tramos como de especial riesgo. De ellos, 82 están en Castilla y León, 15 en Soria, la tercera provincia de España con más puntos de riesgo por detrás de Badajoz (26) y Toledo (16). Estos puntos sorianos suman 453,38 kilómetros (del total de 8.700 en España) carreteras estatales y autonómicas, la tercera mayor longitud únicamente superada por Badajoz (820) y Ciudad Real (516).



Aunque lo cierto es que los tramos de la provincia no son demasiado precisos sino que más bien atienden a la práctica totalidad de estas carreteras. De hecho, se considera de especial peligrosidad casi toda la N-122, pese a que la divide en tres partes: de Ágreda a la capital, de la capital a El Burgo de Osma y de San Esteban de Gormaz a Langa. Por su parte, la N-234 está divida en cuatro (Ciria-Soria-Abejar-San Leonardo). En la N-111 se abarca de la capital a La Póveda y en la N-110 de San Esteban al límite con Segovia.



Las restantes vías son la CL-116, la CL-101 y la SO-20. De los 15 trazados, 13 superan los 20 kilómetros de longitud, informa Tráfico. Varios rebasan los 30 kilómetros y dos más alcanzan los 40 y 50, ambos de la N-122.