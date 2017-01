Tardelcuende y Almazán prevén recoger unos 800.000 kilos de miera en la campaña de este año

El alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, aseguró queque revertirá de manera favorable en la economía provincial.Tras la aprobación de las ayudas Reindus a Resinas Naturales,. El alcalde adnamantino espera que el documento entre al Ayuntamiento en enero o febrero para, "a partir de allí, poder solicitar la correspondiente licencia de obra", indicó."El compromiso de la empresa es que ellos pongan el resto. En la primera fase se ha previsto la creación de 15 puestos de trabajo y en la segunda de otros 28, en total, unos 43 empleos en cinco años, por eso se les rebajó el precio de adquisición del suelo. De no cumplir deberán revertir lo que se les dio", explicó De Miguel que ve con gran optimismo el desarrollo de esta actividad.se hace evidente principalmente en los ayuntamientos resineros donde, gracias a la explotación de este recurso natural, se ha afincado población.Actualmente, los municipios resineros están realizando labores de limpieza del monte de cara a la campaña de este año con las ayudas otorgadas por la Diputación provincial., cuatro resineros de 2016 y dos personas más, y en Tardelcuende son siete trabajadores, "una labor muy importante", destacaron ambos regidores.

Limpieza del monte

y es un buen impulso para la campaña 2017 y para mejorar el hábitat", indicó el alcalde de Tardelcuente, Ricardo Corredor."Se está haciendo lo que se llama el aclareo, poda y eliminación de maleza y ya lo hemos hecho en uno de los tranzones más sucios, con las ayudas de la Diputación. Debería ser la Junta de Castilla y León la que tendría que hacer esto pero no hemos conseguido su apoyo este año. Sin embargo, no desisto, seguiré insistiendo y mandando cartitas", comentó Corredor.En cuanto a las previsiones para la campaña de 2017, en Almazán se calculan los mismos pinos abiertos del año pasado y el incremento de algunos más.Ya hay solicitudes de resineros autónomos y de empresas y prevemos alcanzar los 300.000 kilos de miera este año, a una media de dos kilos o dos kilos y medio por pino solo en el pinar de Almazán", indicó De Miguel.Por su parte, Tardelcuende llega también pisando fuerte yademás de los 6.500 pinos que posiblemente se pongan en marcha en Ozonilla y otros 30.000 en la Mancomunidad de los 150 pueblos, en el paraje del Rivacho, de propiedad de la Mancomunidad. "De llevarse todo a termino, ya pasaríamos, en el termino municipal, de 200.000 pinos con la seguridad de cosechar unos 500.000 kilos de miera", precisó Corredor.Tardelcuende tenía 26 resineros trabajando el año pasado de los cuales 18 ya viven solo del aprovechamiento resinero. "La resina ya empieza a ser un recurso importante y ahora es el medio de vida de estos resineros. Mi intención es poner otros seis resineros más y superar los 30 trabajadores. Alcanzar los 500.000 kilos de cosecha sería un hito para nosotros", destacó el alcalde.(retiro de la corteza) y la colocación de las chapas, los botes y las puntas en los pinos. La miera no empieza a fluir hasta que no suben las temperaturas y eso no se da hasta mayo o junio cuando ya comienzan a resinar, "depende de cómo venga el tiempo", precisó De Miguel.En cuanto a los precios, el alcalde anheló que "no bajen" y ley que no lo pongan por debajo del euro por kilo "porque ya no sería rentable. Ahora los precios están en torno al euro o euro cinco el kilo de resina, que es lo que le pagan al resinero", indicó.