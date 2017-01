Empresarios y sindicatos exigen unidos a los políticos que tomen en serio de una vez el tren

FOES, Cámara, UGT y CC. OO. se unen para urgir a todos los partidos políticos, en especial a PP y PSOE por ostentar en Madrid representantes elegidos por los sorianos, que se tomen "de una vez por todas" en serio el servicio ferroviario y empujen con voluntad para que el Gobierno presente de inmediato un plan serio de mejoras que erradique los retrasos, genere confianza a la sociedad, complete la renovación de la vía pendiente desde hace cinco años, rebaje los tiempos del viaje y haga "verdaderamente competitivo" el servicio con la opción del autobús y el turismo.



cuando la máquina falló en pleno del trayecto por una anomalía en los frenos y obligó a los 55 usuarios a esperar en Almazán a que les ‘remolcara’ el siguiente servicio, llegando con más de dos horas de retraso a Madrid. Salieron antes de las 17.00 y llegaron a las 22.00 horas.de tener a una población como la de Soria con un tren tercermundista, del siglo XIX". El presidente de FOES, Santiago Aparicio,a para que el tren en el 2017 sea atractivo. Hace ya diez años que, en el marco del plan PAES, se concibió una mejora de unos 50 millones que jamás llegó a completarse. Más de cinco años han pasado desde la paralización, sin más avances a excepción de una tímida actuación de dos millones en 2014.En las condiciones actuales, reprocha el presidente de FOES,"Que hoy en día de Soria a Madrid en tren se tarden más de tres horas, y eso el día que llega, no es competitivo. No tiene ni pies ni cabeza". Por eso exige reactivar la obra inacabada.manifiesta.La envergadura es mínima en comparación a otras actuaciones que desarrolla Fomento como el AVE o las autovías. Más de diez años después, sólo se ha renovado la vía en 45 de los 90 kilómetros en que se planteó., remacha. No hay mejor modo de que Fomento demuestre su compromiso que incluyendo una partida destacada en los presupuestos del Estado (que se están negociando ahora) que permita avances significativos. Aunque, advierte Aparicio, que se acople consignación y que también se ejecute.Para finalizar,Posada, Antón, Angulo, Cabezón, Martínez y Alonso. "Que actúen y trabajen por los sorianos, quienes les han elegido. El servicio actual toma el pelo cada día a los pasajeros".. "Ya toca", remarca Alberto Santamaría, que Soria y Madrid estén comunicadas por ferrocarril en unas condiciones "razonables", no las de ahora. "No pedimos el AVE", simboliza. La línea requiere de "una apuesta real" y no "los parches" que sumen al servicio en mero mantenimiento.

Política interterritorial

Por eso mira directamente al Gobierno, pero especialmente a los partidos en general, para que se involucren. Al mismo tiempo, recuerda que las inversiones que se reclaman desde la provincia "no son simplemente para los sorianos" sino servicios generales del Estado. Y es competencia del Ministerio de Fomento aplicar "unapara todos los ciudadanos de España, para que puedan desplazarse con las mismas oportunidades".José María Anteportamlatinam, representante de CC. OO., anota que culminarRebajaría tiempos, reduciría las averías y aumentaría la comodidad. También aprecia como fundamental que se priorice en el material. Eliminar por completo el modelo 594 y extender a todos los horarios el uso de los 599, "que funcionan bastante bien".Asimismo, lamenta que. No de ahora sino de hace mucho. Actualmente está estabilizado, aunque en niveles de ocupación ciertamente bajos. El tren se ha convertido en Soria en un medio de usuarios "habituales", "muy afines" al ferrocarril. Ambas circunstancias (la caída del interés y que lo cojan casi siempre los mismos) vienen motivadas por la falta de fiabilidad y la acumulación de retrasos: "Quienes viajaban el domingo tardaron cinco horas en llegar a Madrid. Es un faena tremenda. Quien lo cogiera por primera vez, muy probablemente no vuelva a utilizarlo. Es muy triste".Alberto Lorenzo, secretario general FeSMC-UGT, urge a tomar soluciones.Son muchos días los que ocurren problemas. Debe actuarse y además, ya".