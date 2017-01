Otro sacerdote soriano se sumará a Confesor Go

El párroco olvegueño, Jesús Hernández Peña, confirmó a HERALDO su interés en darse de alta en Confesor Go, alcon lo cual Soria ya contaría con dos confesores disponibles en la App."El uso de la aplicación es una facilidad para los fieles que quieren confesarse. No obstanteDe todas maneras, la considero importante porque siempre hay gente de fuera y de otras localidades sorianas que gracias a ella pueden saber dónde están los sacerdotes", comentó el párroco olvegueño.La aplicación no ha registrado aún solicitudes de búsqueda para Soria, peropuesto que su lanzamiento oficial fue el 8 de diciembre.Sin embargo, afirma que"Tenemos una red de comunicación con más de 150 curas de muchas provincias y, en otras, que son más grandes que Soria y que empezaron antes, la experiencia con Confesor Go es muy positiva", remarcó.Tejedor asegura que lo importante de ponerla en marcha es que, que es algo extraordinario", puntualizó.