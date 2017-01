Joaquín García-Medall, nuevo vicerrector del Campus Duques de Soria

El equipo rectoral se reúne con los responsables de los centros del Campus Duques de Soria.

https://t.co/u7UA5Llx8j pic.twitter.com/FXIXZnsNHC — Univ. de Valladolid (@UVa_es) 13 de enero de 2017

El rector de la UVa, Daniel Miguel, ha anunciado además en rueda de prensaque tomará posesión el próximo martes, en sustitución del cesado "por divergencias con la línea estratégica" Miguel ha asegurado que la UVa nunca ha tenido dudas sobre el Campus de Soria, que se demuestra con la inversión que, "la mejor prueba de su compromiso". "Todo lo demás son cosas del consejero de Educación o de otras gentes", ha apuntado.Miguel ha recordado que el debate sobre el traslado del campus de Soria a la Universidad de Burgos no es nuevo y ha resaltado que tienen un contrato con los estudiantes y "nuestro deber es garantizar que pueden terminar esas titulaciones".pero también será su responsabilidad. "Nos llevamos muy bien con la Universidad de Burgos, pero si el problema es de si su tamaño hace dudar de su viabilidad, es su problema", ha manifestado.

El perfil de Joaquín García-Medall

El nuevo vicerrector, de 54 años, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y tiene a sus espaldas veinte años de docencia en la Facultad de Traducción e Interpretación del campus de Soria.Además ha dedicado la mayor parte de su tarea investigadora als así como, especialmente, al estudio de la historiografía lingüística hispánica, en particular la que atañe a la producción hispano filipina de los siglos XVII, XVIII y XIX.tres de ellas con mención europea.Miguel ha asegurado queHay que entender que estaba entre dos fuegos, porque estaba un poco enfrentado por la famosa plaza de Agroenergéticas. No creo que haya nada que le diferencia de otras", ha apuntado.Garcia Medall ha asegurado queen una situación difícil y complicada por los precedentes y otras circunstancias."También vengo ilusionado porqueTenemos que intentar mejorar la investigación y la docencia", ha subrayado.La titulación de Agroenergéticas no está en peligro, según ha subrayado Miguel, quien ha asegurado que"Si hay que tomar medidas y traer especialistas de otros sitios, se traerá, pero no hay que sembrar la alarma. Si hay que fichar un profesor, lo haremos", ha avanzado.