Pardo apuesta por la fórmula "un afiliado, un voto" para dar más participación al militante

El expresidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, ha lanzado su propuesta para aplicar la fórmula de "un afiliado, un voto" con el fin de dar mayor participación a los militantes.



El militante del PP en Soria y compromisario electo ha dado a conocer este miércoles lasque se celebrará en Madrid entre el 10 y 12 de febrero.Pardo ha explicado que las enmiendas consisten encon los que se solicitaría una "mayor participación de los afiliados en la elección de sus cargos directivos a nivel regional y provincial".Pardo ha insistido que sus modificaciones no proponen obligar a las juntas directivas a adoptar estas fórmulas, pero. El exdiputado provincial y exalcalde de El Burgo de Osma considera que esta fórmula esy ha apuntado que la sociedad "demanda más transparencia, más funcionalidad y los afiliados de base quieren mayor participación".Antonio Pardo ha explicado que no ha planteado esta propuesta durante sus más de 30 años de afiliación porquey ha agregado que hay momentos en los que se está "más informado y capacitado".La rueda de prensaen Soria y no en la sala de prensa, ya que, como ha explicado el compromisario,

Regreso a la vida política

Antonio Pardo ha reconocido que su situación va a ser la desiempre utilizando el "tiempo libre" que le permita su vida profesional.El expresidente de la Diputación ha aclarado quepero que destinará su tiempo libre a "apoyar las iniciativas que surjan en el Partido Popular de Soria".