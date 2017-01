Se reanuda la búsqueda del cuerpo de la soriana asesinada en Navarra

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha informado este miércoles que han participado en las labores de búsqueda seis bomberos, cuatro de ellos del grupo de rescate acuático. "(por este martes)y hoy ha podido pasarse a la barca, pero todavía las condiciones no permiten que se introduzcan en el río", ha explicado.Este trabajo, ha añadido,que busca el cuerpo de la mujer, de 48 años, procedente de la localidad de Retortillo, desde el aire.Según ha precisado, ", lo que alcancen mientras dure la visibilidad y el helicóptero sobrevolará el tramo de Arre a Etxauri". "Mientras el nivel de agua no baje no hay opción de introducir a los buzos", ha concluido.La imposibilidad de realizar trabajos de buceo y de adentrarse en el río debido a la fuerte corriente y la turbidez, hicieron que este martes,por si el cuerpo hubiera quedado sujeto a la vegetación y fuera visible.Al respecto, desde el Gobierno foral apuntaron que en el caso de que el cuerpo hubiera quedado sumergido, no se prevé que flote hasta pasados cuatro o cinco días, o incluso más debido a la baja temperatura del agua.y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio desde este martes por la tarde, cuando reconoció ante titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona que había estrangulado a su pareja y arrojado el cuerpo al río Ultzama.En su declaración sostuvo quey se produjeron la tarde del sábado en el domicilio que compartía la pareja en Burlada, pero no fue hasta la mañana del domingo cuando arrojó el cadáver al río.