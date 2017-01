Podemos tratará de paralizar temporalmente la cantera de La Mallona

El procurador de Podemos, Carlos Chávez, ha anunciado que instará en las Cortes regionales al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a que paralice temporalmente la cantera de La Mallona, por no haberse culminado el expediente administrativo.



El también secretario segundo de la Mesa de las Cortes, ha denunciado en rueda de prensa que la cantera, construida por Collosa para proporcionar piedra a la futura autovía del Duero en Soria,En su opinión, la cantera de La Mallona, que a todas lucesporque todas las canteras necesitan una declaración de impacto ambiental que aquí no hay, como reconoce la sección de Minas", ha denunciado.Chávez ha señalado que"Algunos permisos dados por el Ayuntamiento de Golmayo no son válidos. Esta canteraque no existen y la cantera está a escasos 20 metros de donde el pueblo saca agua para beber", ha asegurado."como hemos constatado en el lugar y con fotografías aéreas", ha subrayado.Los contratos tienen puntos contradictorios, a su juicio, porque asegura que serviría piedra para la autovía del Duero en construcción, pero también se deja la puerta abierta a otros trabajos en la zona. ", ha apuntado.El expediente recoge que se pueda construir una alquitranera.y que puede estar contradiciendo varias leyes regionales", ha asegurado.Chávez se ha preguntado qué hace la Administración regional para velar por los derechos de los vecinos de La Mallona frente a los de la empresa privada.