El futuro de cuatro guarderías de la provincia, 'en jaque' para el curso que viene por la falta de niños

Nacieron en el año 2002 al amparo de la Diputación Provincial de Soria a través del proyecto Alejandra (en la actualidad programa Crecemos integrado en el de la Junta de Castilla y León) con el único objetivo de facilitar la vida familiar y laboral de los vecinos del medio rural para plantar cara a la despoblación y evitar por todos los medios el éxodo de la gente joven a las ciudades por la falta de servicios en los pueblos, pero la falta de trabajo de uno de los dos cónyuges sobre todo a raíz de la crisis económica ha provocado u n descenso en la demanda de algunas guarderías hasta el punto de que arrastran varios años en la ‘cuerda floja ’, justo para garantizar el mínimo de cinco niños exigido para mantener el servicio. Se trata de los centros de Navaleno, Langa de Duero, Berlanga y Duruelo de la Sierra. Los Rábanos también podría peligrar s egún los datos de la institución provincial, pero parece ser que al estar dentro del alfoz y ser uno de los escasos municipios que crecen en población puede tener futuro. El resto tendría garantizado el servicio, al menos a corto plazo. En total son once las guarderías que conforman la red de centros del programa Crecemos que atiende a 142 niños. En el año 2008 las guarderías llegaron a contar con más de 200 niños. Con el proyecto Alejandra también se abrió un centro infantil en Gómara, pero se vio obligado a cerrar por la ausencia de niños.

Por el contrario, las guarderías de la capital cada vez están más solicitadas. Los dos centros infantiles dependientes del Ayuntamiento de Soria están al completo con un total de 102 niños y ya hay lista de espera en algún aula para el próximo curso, dado que el plazo de matrícula está abierto de forma permanente. A estas se suman las tres de titularidad de la Junta de Castilla y León, en las que del 1 al 15 de abril se pueden presentar las solicitudes para la admisión de niños.

Lo mismo ocurre con las guarderías de las cabeceras de comarca, pertenecientes a los ayuntamientos, que también aglutinan a un mayor número de beneficiarios: Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, Ólvega, San Esteban y San Leonardo.

Navaleno

Pendientes

El Ayuntamiento de Navaleno "seguirá manteniendo la guardería mientras haya el mínimo de niños requerido", asegura el alcalde, Paulino Herrero. De hecho, en la actualidad cuenta con 10 niños, según los datos facilitados por Diputación, si bien seis de ellos tienen entre dos y tres años y el curso que viene pasarían al colegio. Reconoce Herrero que arrastran ya varios años con un número muy ajustado de niños en la guardería. "No tenemos suficiente con los hijos de los vecinos, pero se va compensando con los movimientos de la población. Y así llevamos ya tres o cuatro años", añade. No obstante, tiene claro que "es un servicio que, aunque deficitario, debe mantener el Consistorio para facilitar la conciliación familiar". Además, en la guardería de Navaleno también pueden matricularse de otros municipios próximos. "Damos oportunidad a gente de otros pueblos que también lo necesite". Además, todos los años el Ayuntamiento convoca en el mes de enero exámenes de contratación laboral por un periodo de seis meses que en verano prorroga otros seis más.

Medinaceli

Consolidada

La guardería de Medinaceli cuenta en estos momentos con once niños, aunque al principio del curso estaban inscritos 17. El alcalde, Felipe Utrilla, señala que "en septiembre saldrán tres para el colegio pero ya se espera que entren otros seis, de modo que afortunadamente está consolidada. Porque los niños son el futuro de los pueblos".

Almarza

Buenas perspectivas

En Almarza suman siete niños en la guardería, pero las perspectivas para el próximo curso "son buenas" por los nacimientos que se han registrado y los que se esperan en los próximos meses, señala la alcaldesa, Ascensión Pérez. "La guardería está abierta a toda la población próxima; tenemos diez pueblos del área de influencia a los que damos servicio para conciliar la vida familiar y laboral y el Ayuntamiento está dispuesto a mantener el servicio porque aunque económicamente dé pérdidas lo consideramos algo esencial para fijar población en el medio rural", asegura la regidora.

Langa de Duero

En la cuerda floja

El centro de Langa de Duero inició el curso con ocho niños pero en la actualidad hay seis y cuatro de ellos pasan en septiembre al colegio. "Estamos intentando por todos los medios mantener la guardería año tras año porque para localidades como Langa es un lujo poder ofrecer este servicio a sus vecinos", manifiesta el alcalde, Constantino de Pablo. "Si los papás y las mamás de los niños que nacen trabajan conseguiremos tener abierta la guardería y fijar población, pero si alguno de los dos no trabaja no lleva a los pequeños al centro y por tanto llegará un día en el que no haya niños suficientes para ofrecer este servicio", lamenta De Pablo.

Berlanga de Duero

Garantizado para el próximo curso

La alcaldesa de Berlanga, Reyes Oliva, asegura que el Ayuntamiento "va a apostar por la guardería todo lo que podamos porque si se cierra el servicio será muy complicado reabrirlo, dado que la gente joven se irá a otros núcleos donde les puedan ofrecer todos los servicios que necesiten". El centro de Berlanga cuenta en la actualidad con ocho niños, de los que dos dejarán la guardería para matricularse en el colegio. Pero cree Reyes Oliva que hay unos cuatro o cinco niños con los que se podría contar el curso que viene.

Arcos de Jalón

Sin problema

En el centro infantil del municipio hay 14 niños pero ocho serán escolarizados en septiembre. "La previsión es que el curso próximo entren al menos cinco niños más", indica el alcalde, Jesús Ángel Peregrina. Porque también ofrece el servicio a localidades de influencia, como Santa María de Huerta o Almaluez. "Además, contamos con el movimiento de agentes que pueda tener el cuartel de la Guardia Civil de Arcos, ya que habitualmente viene gente joven y con hijos, como ocurre precisamente este año". De modo que en principio está garantizado el servicio para unos años. "Hemos llegado a tener 25 niños, y con la cifra actual podemos contratar a tres personas al 75% de la jornada: un director y dos técnicos". Arcos no ofrece ayudas municipales para la guardería, pero sí rebaja al 50% la cuota mensual por el segundo hijo matriculado en el centro. "Es imprescindible y necesario tener la guardería porque al fin y al cabo es lo que hace mantener la población joven. Si ambos cónyuges trabajan en el medio rural y se les ofrece este servicio al final se quedan en el municipio; de lo contrario, se terminan yendo", concluye.

Los Rábanos

Manteniendo el número de niños

Los Rábanos sigue desde los comienzos manteniendo un número similar de niños, pese a ser una de las localidades del alfoz de Soria. El centro, abierto de 7.45 a 15.15 horas, inició el curso 12 pequeños, pero en la actualidad son ocho, seis del municipio y dos de la zona de influencia, indica el alcalde, Gustavo Martínez, quien adelanta que ya hay cuatro preinscripciones para el curso que viene, de modo que "está garantizado el servicio para el curso que viene", asegura. "La media está en diez, pero hemos llegado a alcanzar el máximo, 12, y el número mínimo, el de ahora". Hay tres personas contratadas, una directora y dos técnicos que se dividen la jornada para atender lo mejor posible el horario, una de 7.45 a 13.45 horas y la otra de 9.15 a 15.15 horas".

Duruelo de la Sierra

Conseguir el mínimo

El centro de Duruelo empezó el curso con 12 niños, pero en la actualidad se han reducido a la mitad. "Tenemos seis pequeños, y en el último curso están dos, de modo que tenemos que conseguir el mínimo de niños, cinco, para que la guardería siga abierta el curso que viene y creo que sí estaremos en el mínimo", señala Alberto Abad. En estos momentos hay dos personas contratadas a media jornada para dar cobertura a las necesidades del servicio. "Es fundamental para asentar la población", añade.

Garray

Cada vez más niños

Garray cuenta con 25 niños en el centro infantil y es una de las pocas guarderías que cada vez está más demandada, dada su proximidad a la capital y al crecimiento poblacional que está experimentando. "Es fundamental para las familias que lo necesiten para poder trabajar", asegura la alcaldesa, María José Jiménez.