La Diputación de Soria edita tres nuevos libros, dos de ellos de temática numantina

Se trata de las obras ‘La Leyenda del Pueblo de Mortero’, ‘Fuentestrún, un pueblo de la Rinconada’ y ‘Numancia. Cuaderno del Peque Arqueólogo’.

El diputado ha explicado que en el caso de ‘La Leyenda del Pueblo de Mortero’, de Alba Carnicero Verde, la obra es la ganadora del IV Certamen de Ilustración de Cuentos, Tradiciones y Leyendas de la provincia de Soria ‘Fray Conrado Muiños’ que cada año organiza la Diputación Provincial dentro de los certámenes de creación joven. Además, ha explicado que para este año la leyenda tendrá que estar relacionada con Numancia, dentro de los actos previstos por la Diputación de Soria para la conmemoración del 2.150 aniversario de la gesta del pueblo celtíbero. Alba Carnicero Verde ha querido agradecer a la institución provincial “la celebración de concursos como estos, que ayudan a sacar a la luz el talento que hay en Soria y que es mucho”. “El libro relata una leyenda que no sé si es muy conocida pero que a mí me llamó mucho la atención y que además gira en torno a la historia de la despoblación de un pueblo”, ha explicado.

El libro de Numanguerrix ‘Numancia. Cuaderno del Peque Arqueólogo’ es otra de las publicaciones que se han presentado este vienres y que guardan una especial vinculación con la conmemoración de 'Numancia 2017'. Se trata de un cuaderno de actividades destinado a niños de entre 5 y 7 años con el que pueden conocer de una manera “muy fácil” como era la vida de los numantinos. Rubén García ha explicado que la idea surgió “de la propuesta de una profesora de mi hijo que me planteó que en lugar de tener que enseñar a los niños la historia de los indígenas de América, les podían enseñar la de los nuestros, los numantinos”. “El proyecto, que nació hace dos años, nos gustó, nos implicamos y al final hemos elaborado este cuadernillo con el que los niños pueden aprender quienes eran y cómo vivían los numantinos”, ha explicado.

Por último, el libro de Jesús García Largo, ‘Fuentestrún, un pueblo de la Rinconada’ forma parte de la colección que edita la Diputación Provincial sobre ‘Paisajes, tierras y gentes’. Su autor ha explicado que la idea nació como homenaje a un párroco que permaneció en Fuentestrún 25 años “y a partir de ahí me di cuenta que había material de sobra como para poder escribir un libro sobre la historia de Fuentestrún”. No obstante, y según ha explicado el autor, “no tenía sentido escribir solo de Fuentestrún sin englobarlo en algo más amplio porque Fuentestrún no es nada sin la Rinconada”. Jesús García Largo es licenciado en Filosofía y Letras y actualmente reside en Zaragoza. Ha colaborado con diversos artículos en las revistas La Voz de Trévago, La Hoja de Fuentestrún y en el programa de fiestas de Nuestro Señora de los Milagros de Ágreda.