Sube un 7% la compraventa de vivienda, aunque es inexistente en 76 localidades, un 20% del territorio

La compraventa de vivienda suma, hasta 2016, su tercer ascenso anual consecutivo . Un 7% más con 833 transacciones que se han producido en 107 de los 183 pueblos sorianos, según los datos aportados por el Ministerio de Fomento. El resto, 76, no ha registrado ninguna en un año. Por la amplitud de los términos municipales (2.061 kilómetros cuadrados), supone que en un 20% del territorio no se ha vendido ninguna casa . De hecho, la mayor parte (un 62%) se ha registrado en los 1.134 kilómetros cuadrados que ocupan San Esteban de Gormaz (38), El Burgo de Osma (39), Almazán (52) y Soria (387).

"La gente es reacia a vender", sentencia Atanasio Castillo, alcalde de Aldealices. En este pequeño municipio soriano, de 29 vecinos empadronados, hace 10 años que no se realiza una transacción de vivienda. "Tampoco es que haya mucha gente para comprar", dice el edil popular. A ello añade que "las raíces con la localidad, la familia, tiran mucho". Así, los hijos del pueblo prefieren mantener la casa e ir los fines de semana o una temporada en verano, que desprenderse de la vivienda.

La misma explicación aduce Jerónimo García, edil de Vizmanos. Con otros 10 años sin que se venda ninguna casa en el pueblo, este municipio ocupa, junto con Aldealices, el primer lugar de esa lista de 76 en la que hay 12 localidades que llevan más de cinco años sin ningún acuerdo comercial de este tipo. "Somos nueve o diez vecinos, todos mayores, jubilados". Lo dice para justificar también que "no hay quien compre una casa".

Eso sí, "los jóvenes las arreglan". Es la misma historia: el pueblo se llena en verano, pero durante el invierno y entre semana son pocos, "cada vez menos". Eso a pesar de que se van "apañando" con los servicios de venta a domicilio y "algún viaje a la capital".

La "crisis" también se menta. Y con este panorama, parece que la compra se hace difícil. Lo que no quiere decir que no acudan nuevos pobladores. "No me extraña", dice Castillo al conocer el dato. La situación, como en muchos municipios sorianos, no es halagüeña en cuanto a la población. Pero no todas las noticias son malas. Cuenta el regidor de Aldealices que ahora tienen "suerte" porque en el pueblo están pendientes de una familia que se instalaría en breve en una casa que tiene el Consistorio en alquiler.

La suerte de la población coincide en Tardelcuente con la de los pinos. En el caso de la localidad que rige Ricardo Corredor, hasta 11 viviendas han cambiado de manos en el último año. Es el segundo mayor aumento porcentual de la provincia respecto al año anterior, cuando fueron dos. El primero es el de Torrubia de Soria, que pasó de seis años sin vender una casa a hacer cinco transacciones en uno solo.

"Con el tema resinero hemos empadronado veinte y algo personas desde el año 2013", apunta el edil tardelcuendino, socialista. Incluso agotaron las viviendas municipales en alquiler: "Compramos una y ahora ocurre que al no haber municipales para alquilar, ya están buscando privadas para alquilar o comprar". En Tardelcuende "se está moviendo bastante la población", dice Corredor. "Sé de dos que han comprado vivienda y otros jóvenes están con las casas de los abuelos, aunque viven fuera", relata.

Más venta, pero menos nueva

La realidad más extendida, no obstante, es la contraria. A pesar de que en el año 2016 se produjo el tercer aumento consecutivo de las transacciones de vivienda en la provincia, solo se registraron más compraventas que en 2015 en 53 localidades. Entre ellas está la capital, con 387 y un 19% de subida, o Almazán, con 52 y un 36,8%.

En otras 57 fueron las mismas, de las que en 46 ocasiones el saldo quedó igualmente a cero. En las 73 restantes fueron a menos.

Con las 883 transacciones realizadas en 2016, la provincia alcanza la cifra registrada en 2011 (841) y casi la de 2005 (893). No obstante, queda lejos de la suma de 2004 (1.894), 2006 (1.851), 2007 (1.795), 2008 (1.333), 2009 (1.388), 2010 (1.332) y 2012 (1.005). Son los datos que aporta el Ministerio de Fomento.

Así pues, la cifra adquiere un carácter ascendente, a pesar de que la amplia mayoría corresponde a vivienda de segunda mano, mientras que la nueva ha caído un 80% en la última década.