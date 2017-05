Los ciberdelitos se duplican mientras se producen 61 ataques de seguridad en la red cada día

"No tenemos datos concretos, pero cada vez hay más denuncias, sobre todo porque cada vez utilizamos más este tipo de comunicaciones", explica Luis Gómez, inspector de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Soria. La imprecisión deriva de que la Secretaría de Estado no cuenta con un epígrafe determinado para los ciberdelitos. No se contabilizan de forma separada. La memoria anual que publica el Ministerio del Interior recoge únicamente algo que se aproxima: ‘estafas’ y ‘estafas bancarias’. Fueron 289 en 2015 en el primer caso y, de estas, 23 en el segundo. Según las fuentes consultadas, la mayor parte de estas últimas denuncias se realizan a través de internet, aunque el dato, de nuevo, no es exacto. En cualquier caso, esos 200 delitos aproximados a través de la red suponen que cada semana se registran de media entre tres y cuatro. "Antes llegaba algún caso cada 15 días o cada mes, y hoy en día es más habitual", confirma Gómez. Refiere que el cambio de tendencia al alza se ha experimentado en la provincia desde hace "un par de años".

Los incidentes de ciberseguridad, no obstante, han experimentado un retroceso este último año. Eran 71 al día en el primer trimestre del año pasado. En el mismo periodo de este año, y a pesar del descenso, se producen 61 ataques diarios. Son un 2,93% de los de toda la Comunidad. Según apunta el Incibe, la gran mayoría de estos incidentes están relacionados con dispositivos zombies o bots controlados por ciberdelincuentes. Estos pueden capturar contraseñas y datos personales, enviar spam y propagar virus, hacer que una página web deje de estar disponible, manipular encuestas y abusar de los servicios de pago por publicidad o llevar a cabo desde el ordenador infectado otro tipo de fraudes.

Compras que salen caras

A comienzos de año, una vecina de una localidad de Soria denunció que no le había llegado un tractor que había comprado por internet después de realizar una transferencia de casi 5.900 euros. "Casi todas las denuncias por ciberdelitos son económicas o fraudes bancarios", apunta Gómez.

Realizar compras por internet en páginas poco o nada seguras pasa factura, por lo que el inspector se afana en recordar que se realice cualquier gestión de este tipo en páginas que comiencen por "https". También se deben evitar las gangas, ventanas emergentes y no es conveniente realizar compras a través de empresas de envío de dinero, ya que "no dejan apenas rastro".

"Hemos descubierto que muchas veces cuando denuncian que han sido víctimas ya han hecho una pequeña investigación en internet y descubren que el vendedor es un estafador", relata Gómez. Concluye que, si hay cualquier tipo de duda, "esta pequeña investigación se haga antes de comprar".

El mayor problema al que se enfrentan las autoridades, una vez realizada la denuncia por el fraude en una compra o el robo de los datos bancarios, no es la dificultad en sí de resolver, sino el tiempo que requiere contar con todas las autorizaciones pertinentes para investigar comunicaciones o llegar a los delincuentes si operan desde fuera de España, como en países de Europa del Este.

Privacidad y seguridad

Artículos que nunca llegan o compras y transferencias de dinero que terminan en manos ajenas son los ciberdelitos más denunciados, pero no los únicos. Gómez detalla en este sentido que también existen delitos por acoso a través de las redes sociales, acoso sexual o escolar. Lamenta en este último caso que es más complicado "porque no hay apenas denuncias". Incide en que acciones que para algunas personas no parecen entrañar peligro, como enviar una foto o vídeo de contenido erótico a la pareja, se pueden convertir en un hecho delictivo.

La concienciación sobre los usos y peligros de internet y la información que se vierte, tanto personal como económica, es clave. Gómez explica en este caso que cada vez hay más campañas desde diferentes instituciones y se incide más en la ciberseguridad, pero el resultado es diferente. "Sí y no están más concienciados", responde. Y no hay un perfil sobre quienes son más propensos a sufrir estos delitos: "La sensación es que puede ser la gente mayor porque ha llegado tarde y los jóvenes porque son más confiados". El Estado, a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, da charlas en los colegios de la provincia.

Desde la Agencia de Protección de Datos, la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, aseguran que los ciudadanos "son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger sus datos personales y su privacidad". Explican desde la institución que esta creciente concienciación se constata "no solo en el número de consultas que realizan los ciudadanos, más de 200.000 al año", sino en su actividad. Refieren en este sentido a la Memoria de la Agencia de 2015 -no está publicada la de 2016-, donde figura que en toda España este ente resolvió cerca de 11.000 denuncias y más de 2.000 reclamaciones de tutela de derechos. En el caso de Soria, se iniciaron cuatro actuaciones previas por denuncias efectuadas por residentes en la provincia. No hubo ningún apercibimiento resuelto y se abrieron dos procedimientos de tutela de derechos.