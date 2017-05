La hija de la sirvienta de la Duquesa Roja espera que su caso anime a otras personas

Las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo de Leoncio González, conocidas hace dos días, han confirmado al 99,99% que el aristócrata es el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado ésta para exigir parte del legado.

Bermudo, de 66 años de edad y vecina de Écija (Sevilla), ha podido ganar este caso después de cinco años de pleitos tras autorizar un juez, el pasado 23 de marzo en el cementerio de Quintana Redonda (Soria), la exhumación de Leoncio González para la obtención de muestras óseas con las que poder contrastar el ADN del fallecido con el de Rosario Bermudo.

Esta prueba ha resultado clave para poder reclamar parte de la herencia que dejó aquel, asunto que será dirimido a través de un juicio que se celebrará el 20 de septiembre en Madrid.

Bermudo ha lamentado que la familia del aristócrata no quiera hablar con ella, "solo un hermano, Gabriel, con el que siempre he tenido contacto y que me ha llamado para saludarme aunque últimamente hemos hablado menos".

Sobre la herencia que ahora le correspondería, ha dicho que aún no lo sabe porque falta el juicio de septiembre, "así que son todo especulaciones", pero sí espera que el juicio sea un trámite, ya que "la verdad tiene que salir a flote y muchas personas como yo no se atreven a comunicarse por miedo o vergüenza, y tienen que hacerlo".

Por último, ha lamentado que su madre falleció hace dos años, "y no ha podido ver esta buena noticia, pero ella siempre sabía que era verdad lo que decía, y hasta última hora me habló de mi padre y mis hermanos".

Por su parte, el abogado de Bermudo, Fernando Osuna, ha entendido que en este asunto "ya poco hay que debatir con una prueba tan contundente del 99,99 por el ADN. Será un mero trámite procesal".

El Instituto de Toxicología exigía que se comparase el ADN de varios familiares vivos del aristócrata para evitar la exhumación, pero sus hijos se oponían menos uno de ellos que trataba a toda costa de evitarla.

Rosario Bermudo accedió a la prueba de ADN entre los hermanos para no tener que desenterrar a su presunto padre, pero no fue posible al no prestarse voluntariamente sus presuntos hermanos biológicos con la salvedad de uno.