La prestación media por desempleo ha pasado de 1.000 a 800 euros durante la crisis

La prestación contributiva la reciben actualmente 1.130 personas, el 48% de los beneficiarios. En 2008 representaban el 70%: 1.130 de 1.673. La cuantía media ha pasado en este periodo de 1.028,3 a 811,8 euros al mes en la provincia. El 21%. Más de lo que lo ha hecho el registro medio nacional, que pasa de 996,1 a 805,3 euros. En estos dos punto se basan precisamente los sindicatos cuando alertan de la desprotección que marca el mercado laboral. El retroceso del paro y el aumento del empleo, insisten, genera una nueva figura del trabajador que por culpa de la precariedad no llega a fin de mes pero también la del parado que no trabaja y encima ya no tiene un sustento económico desde lo público. No en vano, en ello también ha influido el endurecimiento de los requisitos para acceder a subsidios y la rebaja de las cuantías que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2013 para ajustar el déficit. En este sentido, la caída de la prestación contributiva media es un dato revelador

Es generalmente una tipología más amplia que los subsidios al calcularse en función de las cotizaciones realizadas durante los periodos trabajados e incluye la cotización a la Seguridad Social, otra sustancial diferencia. La duración se calcula en base a las cotizaciones realizadas en los últimos seis años, siempre que no se hayan tenido en cuenta para una prestación anterior. La cuantía máxima está fijada en 1.087,20 euros mensuales, que se amplía a 1.242,52 y 1.397,83 en caso de que el desempleado tenga un hijo o dos o más. La mínima son 497 euros y 664,74 en caso de hijos.

Otros 1.236 demandantes de Soria son perceptores de subsidios. De ellos, 180 se encuadran en el plan de la Renta Activa de Inserción y otros nueve en el programa de Activación de Empleo. En 2008, eran menos de 500 y ahora más de 1.200.

Para recibirlo, el desempleado no puede tener ingresos superiores a 530,78 euros al mes. Además, la suma de todos los ingresos, dividida entre el número de miembros que componen la unidad familiar, no puede superar dicha cantidad. Se perciben 426 euros mensuales si bien existen excepcionalidades en función de la edad, las cargas familiares y otras condiciones.

Existen otros programas extraordinarios para quienes agoten la prestación contributiva y el subsidio. La Renta Activa de Inserción contempla 426 euros en un máximo de once anualidades para quienes superan los 45 años. También está supeditado a estrictos requisitos.

Por su parte, el programa de Activación para el Empleo está dirigido a afectados de larga duración. Comprende, además de los 426 euros, políticas activas de empleo e intermediación laboral. No obstante, no está dando el resultado esperado, fundamentalmente por los requisitos.