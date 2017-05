La Junta recupera el pulso con los yacimientos e invierte en 2016 227.000 euros, un 15% en Numancia

Desde 2006 la Junta de Castilla y León ha invertido 2,153 millones de euros en arqueología, de los que casi 530.000 euros se derivaron para el yacimiento celtíbero-romano de Numancia, lo que supone una cuarta parte de toda la partida durante la última década.

Cabe destacar que una tercera parte de la inversión del año pasado fue para el proyecto ‘Tiermes Laboratorio Cultural’. Casi 77.000 euros de una partida total de 227.000 euros. La mayoría, 72.000 euros, para labores de conservación y mantenimiento, y 4.840 euros para el estudio de materiales procedentes de la muralla romana del yacimiento.

Es Tiermes otro de los proyectos ‘estrella’ de la Junta, dado que desde 2006 la Administración regional ha destinado 482.517 euros, de los que casi la mitad, 267.896 euros, se ejecutaron en el año 2013 para la consolidación del conjunto rupestre y casa del acueducto.

El tercer yacimiento celtíbero-romano es Uxama, donde la Junta inyectó el año pasado 8.950 euros para realizar una valoración del estado de conservación en la zona de Ucero, desde donde parte el acueducto que llegaba hasta Uxama, además de otros 5.720 euros para el acondicionamiento del propio yacimiento. Y desde 2006 la Administración regional ha destinado en Uxama 387.474 euros.

De la Casa adelantó que la Junta va a intervenir próximamente en el mosaico de la plaza de Medinaceli, que se descubrió hace unos años y se consolidó. Recuerda también que "a día de hoy sólo hay pedido el permiso del yacimiento de San Pedro Manrique", pero el Servicio Territorial espera más. Sin olvidar el "compromiso garantizado de la consejera de Cultura con Numancia de 80.000 euros para investigación en cuatro años, más otros 30.000 euros en mantenimiento y consolidación". A este respecto, reconoce que "por cada euro en investigación habría que meter 100 euros en conservación y consolidación".

Estas intervenciones se enmarcan dentro del Plan Director de Numancia, en el que también se incluye el campo de trabajo que la Junta y la Diputación recuperaron el año pasado. "Este año también se va a realizar", añadió Carlos de la Casa.

Todo es poco

El director del yacimiento de Numancia, Alfredo Jimeno, valora los cuatro años que tiene por delante con el nuevo proyecto de la Junta: "Ahora tengo que buscar equipo para excavar durante la segunda quincena de julio y la primera de agosto. Pero de tan solo un mes de trabajos en el yacimiento queda todo un año por delante de investigación en el laboratorio de la Universidad Complutense".

Lo cierto es que en un yacimiento como el de Numancia todo lo que se quiera invertir es poco. "En los últimos años hemos podido localizar la ciudad celtibérica de la destrucción del año 133 antes de Cristo, y estamos no sólo estudiando la Manzana XXIII, sino que hemos ampliado a la Manzana XXIV para conocer, además de la estructura de la casa, la urbanización de toda la ciudad, dado que hemos comprobado que no tienen las fachadas uniformes y no hay calles como las que conocemos, sino que están de manera escalonada, probablemente para protegerse del viento. Y también tenemos que estudiar quién ocupó Numancia después de la destrucción. Sabemos que Escipión se la entregó a los nativos que le ayudaron, probablemente a los pelendones".

Pero a Jimeno le preocupa sobre todo el futuro de Numancia después de este año de efemérides. "Llevamos 20 años solicitando un centro de interpretación que sigue sin ver la luz y en un yacimiento como éste se hace más que necesario. También haría falta un itinerario para minusválidos, que no hay en la actualidad. Y para que el yacimiento no sea tan plano podría haber un centro de realidad virtual que explicara toda la investigación a través de recreaciones".