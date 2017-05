Faustino Temprano propone una solución estatutaria ante la falta de secretario de UGT Soria

Temprano, que está realizando en las nueve provincias de la Comunidad y en El Bierzo este tipo de visitas, ha explicado que todas las estructuras territoriales de la región han tenido su congreso y tienen sus órganos de dirección a excepción de Soria.

Ante la imposibilidad de encontrar una cara visible que represente a la organización, Temprano ha reconocido que están barajando otra opción: "Estamos trabajando estatutariamente para dar una solución a esta situación, para tener un órgano interno de Soria que represente a la organización local", insistiendo además en su interés de que fuera de Soria y no procedente de Valladolid.

Sobre las causas por las que durante todo un año no se ha encontrado un afiliado con voluntad para representar a la provincia, Temprano reconoce que no tiene explicación.

"En Soria hay 4.000 compañeros en nuestro sindicato. No sé por qué no se han dado las condiciones oportunas. Creo que los compañeros se han volcado en la situación de su propia federación. Es verdad que desde Soria siempre se ha dicho que se quería otro modelo al que se aprobó en el congreso, pero también se ha dicho que una vez aprobado, sería el modelo de todos en Castilla y León. No creo que haya cuestiones raras", ha explicado.

Pese a la ausencia de secretario provincial, Temprano sostiene que las funciones del sindicato se han mantenido y que incluso han aumentado: "Estamos trabajando con las federaciones para que la unión provincial de Soria tenga un órgano de decisión que represente a la estructura. Aunque no hemos tenido secretario provincial, la actividad se ha mantenido gracias al trabajo de los empleados del sindicato y de los compañeros federados".

Además, subraya que se están poniendo en marcha programas de la Junta y del Estado, programas de contratación a la juventud, igualdad, inmigración y emigración, salud laboral, un programa forestal de especial importancia en la provincia, un programa de formación y búsqueda de empleo, servicios jurídicos.